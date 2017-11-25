MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ittifak formülü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme Sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir." sözleri ile AK Parti ile ittifak için yeşil ışık yakmıştı.

Bahçeli, geçmiş yıllardaki ittifakları hatırlattı ve yasal zemini işaret etti.

"1991'de Islahatçı Demokrasi Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Refah Partisi bir ittifak yapmışlardır. Bu ittifak yasal değildir ama yasal olabilmesi için iki parti fedakarlık yapıp, "Bu sefer RP'dir" sloganı içinde kendi milletvekili adaylarını da oradan göstermek suretiyle, bir seçim yarışması içine girmişlerdir. Hal böyle olunca, ittifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var."

İttifak partilerinin adı pusulada yazsın diyen Bahçeli, "Yasal zemin nasıl olmalıdır? Siyasi partiler girmeli, birden fazla parti bir araya gelerek, bir ittifak düşüncesine sahipler ise o partilerin tüzel kişilikleri ve partilere verilen oylar ittifak içinde bölünmek üzere bir ittifak çatısı ismi üzerinde buluşmakla halledilebilir." dedi.