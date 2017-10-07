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Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'İdlib' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'İdlib' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu tutarlı politikalar devam etttiği sürece MHP, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden İdlib açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal hakkında, "Bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece ve terörle mücadelede belli bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla MHP, Sayın Cumhurbaşkanının yanındadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal hakkında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak'ta takip etmiş oldukları politikalarda bir tutarlık görülmektedir. Zamanı geldiğinde de her türlü çabanın ortaya konulacağı anlaşılmaktadır. O bakımdan İdlib'deki gelişmeler zannediyorum belli bir istişare sonucunda oluşmuş olan durumlardır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece ve terörle mücadelede belli bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanının yanındadır."

Etiketler: mhp, idlib, devlet bahçeli
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