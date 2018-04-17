MHP Genel Başkanı Bahçeli'den erken seçim çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin 2019'u beklemesi bu şartlarda uygun değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri erkene çekilebilir. MHP takdir hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. 26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 26 Ağustos'ta hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimi yapılmalıdır.https://t.co/0db99WsLg4 pic.twitter.com/wbLb8sZJ9L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

Suriye'deki kimyasal saldırı

"Kabulü olmayan barbarlığa insanlık haklı tepki göstermiştir. Başta ABD ve İngiltere Esad'ın yaptığını söylemiş. Rusya beklendiği üzere bunu düşünmemiştir. Suriye'de masumlar hayatlarını kaybederken, Suriye'deki güç mücadelelerine nüfuz edilmiştir. Şayet füzeler atılırsa Rusya rejimi savunacağını ilan etmiştir. ABD başkanı yeni yetme ergen gibi Rusya'ya meydan okudu. Gerilim bununla da kalmadı. Rusya Doğu Akdeniz'de tatbikat yapılacağını ve Suriye'ye 50 KM'den fazla yaklaşanı vuracağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Suriye'de masumlar hayatlarını kaybederken, Duma'daki elim hadise bir anda küresel güçler arasındaki güç ve nüfuz mücadelelerine bahane edilmiştir. pic.twitter.com/F2BGK03vPm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

ABD, İngiltere, Fransa 100 füze atarak harekat yapmıştır. Küçük çaplı bu harekat mesaj yollamıştır. İran bu harekata tepki göstermiştir. Rusya'nın karşılık vermeyerek eleştirmesi ABD ile gizli kapaklı hesapların olduğunu göstermekterdir."

"Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar"

"CHP'nin OHAL bahanesiyle başlattığı oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman yürümeyi bilmezler."

Kaynak: TRT Haber, AA