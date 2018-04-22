MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP'ye ittifak tepkisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında CHP- İYİ Parti ittifakı için "Tam bir çatırdama ve çürüme halidir" yorumunu yaptı.

"Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir."

Kaynak: AA