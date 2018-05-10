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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP'ye 15 milletvekili tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye geri dönmesi için, "Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden CHPye 15 milletvekili tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekilinin yeniden CHP'ye dönmesini eleştirdi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan'da İP'e zorla geçirilen 15 CHP milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir. 15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun.

 

 

Bu vekilleri CHP’den gönderen, İP’e görevlendiren, rezil duruma gerileten, sonra da geri getiren hangi odaklar, hangi çıkar ortakları, hangi çıban başlarıdır? Siyasi etik nerededir? Siyasi ahlak nasıl ayağa düşürülmüştür? Böylesi bir kepazelikle övünmek nasıl bir aklın ürünüdür?"

 

 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: mhp, iyi parti, CHP
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