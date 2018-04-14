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Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Aliyev'e tebrik

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Aliyev'e tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik etti.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden Aliyeve tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na yeniden seçilen Aliyev'e mesaj göndererek, tebriklerini sundu.

Bahçeli, mesajında, Aliyev'in 4'üncü kez Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden mutluluk duyduğunu bildirdi.

Gelecek süreçte, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların, "iki devlet tek millet" anlayışının daha da güçleneceğine, daha da perçinlenip derinleşeceğine inandığını belirten Bahçeli, "Yeniden üstlendiğiniz Cumhurbaşkanlığı göreviyle Azerbaycan'ın gelişmesine, bölgesel ve küresel siyaset alanında hak ettiği mevkilere gelmesine büyük hizmet ve katkılar sağlayacağınızı görüyor, aynı zamanda bunu ümit ve temenni ediyorum" dedi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Zayıflayan bölgesel huzur ve istikrarın düzelmesi, zedelenen güvenlik ve barışın arzulanan seviyelere ulaşması için şahsınızın ve kardeş ülke Azerbaycan'ın önemli hizmet ve görevler ifa edeceğine kanaatim tamdır. Bu vesileyle zat-ı alinizi, Cumhurbaşkanlığı görevine bir kez daha seçilmenizden mütevellit tebrik ediyor, şahsınızla birlikte tüm Azerbaycanlı kardeşlerime saygı ve selamlarımı sunuyorum." 

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, mhp, ihan aliyev, cumhurbaşkanı, Azerbaycan
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