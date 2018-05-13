MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'af önerisi' ile ilgili yeni açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan gelen "gündemimizde af yok" açıklamalarını değerlendirdi.

"Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız"

Genel Merkezde gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, "Kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız." dedi.

Bahçeli, 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP'nin, çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşmasının son derece doğal, meşru ve tabii bir hak olduğunu belirtti.

"Biz de bunun aksini söylemiyoruz"

Devlet Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın ‘Teröristlere kesinlikle af yok’ açıklamasını ise, "Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur" dedi.

"Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum"

MHP Genel Başkanı Bahçeli af önerisini devamlı dillendireceklerini söyleyerek, "Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber