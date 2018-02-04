MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asıl gaye barışın sağlanması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen "1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu.

ABD suçüstü yakalanmıştır

Küresel güçlerin 4 parçalı sözde Kürdistan'ı hayata geçirmeyi planladığını, Irak işgaliyle başlatılan sürecin Suriye'deki iç savaş ortamıyla ilerletmek, yaygınlaştırmak istendiğini anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"İnsanlığın yüz karaları bölgeye söz gelimi demokrasiyi getireceklerdi. Ortadoğu'yu özgürleştireceklerdi. Akıllarınca ve bir asırdır yaptıkları gibi uygarlık taşıyacaklardı. Hedefler sinsi ve zalimdi. Emeller alçak ve insanlık dışıydı. Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin bölünmesi amaçlanmıştı. Özellikle ABD sorumsuz ve saygısız bir şekilde terör örgütleriyle aynı kareye girdi, aynı hizada, aynı şer planın içinde yer aldı. ABD yönetimi IŞID ile mücadele gerekçesine sığınıp, PYD/PKK'yi desteklemekten, arkasında durmaktan en ufak rahatsızlık duymadı. Bölgesel istikrarı ve barış ortamını tehlikeye atan ABD'nin görünen amacı PYD/PKK'ya Irak'tan başlayarak, Akdeniz'e uzanacak terör koridoru açtırmaktır. Ardından da bir terör devleti inşa etmek ve ettirmektir. Bu maksatla sınır muhafız birliği adı altında PYD/PKK'lı teröristlere sözde ordu kurdurma teşebbüslerine tanık olunmuştur. Bunun bir sonraki adımında ise siyasi meşrulaştırma gayretlerinin olacağı ise artık sır değildi. Ancak ABD suçüstü yakalanmıştır. Türkiye'nin bu çabalara müsaade etmesi doğal olarak aklın inkarıdır."

Harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının esastır

Harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının esas olduğunu anlatan Devlet Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı küresel zulmün terör örgütleri kanalıyla hayata geçirmeye çalıştığı kanlı hesaplara karşı Türkiye ve bölge ülkelerinin huzur ve istikrarını tesis etmek üzere planlanmış milli ve stratejik bir hamledir. Bundan kesinlikle geriye dönüş yoktur, olamayacaktır. Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı artık tükenmiştir. Yörüklerin ayranı kabarmıştır. Yalanlara karnımız toktur, oyalama girişimlerine artık tahammülümüz yoktur. Gün doğmuş, şafak sökmüş, siyah ve beyaz birbirinden ayrılmıştır. Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarımızda belli olmuştur. Felaket senaryoları güdenlere karşı kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır. Biliyor ve inanıyoruz ki sefer bizim, zafer Allah'ındır. Hedef ise Kızılelma'dır."

"Harekatın asıl gayesi Suriye'de huzur ve barış ortamının sağlanmasıdır"

Şimdiye kadar 900'e yakın teröristin etkisiz hale getirilmesinin, çok sayıda yerleşim birimi ve kırsal kesimin terör unsurlarından arındırılmasının harekatın başarısını her yönüyle ortaya koyduğunu vurgulayan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Burseya ve Darmık Dağı başta olmak üzere, teröristlerden temizlenen alanlarda artık Türk bayrağı dalgalanmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize, sınır ötesinden fırlatılan füzeler sonucunda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum. 16. güne giren Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asıl gaye Suriye'de huzur ve barış ortamının sağlanması, Suriye topraklarının gerçek sahiplerine iadesidir. Afrin ile başlatılan sınır temizliğimiz mutlak suretle ve ilk etapta Menbiç olmak üzere, diğer alanları da kapsamalıdır ve inşallah da kapsayacaktır. Nerede bir terör unsuru varsa imha edilmeli, milli bekamıza yönelik tüm tehditler ortadan kaldırılmalıdır. Teröristler inlerine saklansalar da hendeklere girseler de fark etmeyecektir. Her nereye yuvalandılarsa orada başlarının ezilme zamanı gelmiştir. İster Fırat Nehri’nin doğusu olsun, isterse batısı; PKK/PYD nerde bulunursa bulunsun canidir, katildir, haindir, şiddetle cezalandırılmalıdır."

"Afrin'le başlayan temizlik Menbiç'i kapsamalıdır"

Bahçeli, 16’ncı güne giren Zeytin Dalı Harekatı’ndaki asıl gayenin Suriye’de huzur ve barış ortamının sağlanması olduğunu hatırlattı.

"Afrin ile başlatılan sınır temizliğimiz mutlak suretle ve ilk etapta Menbiç olmak üzere diğer alanları da kapsamalıdır. Ve inşallah da kapsayacaktır. Nerede bir terör unsuru varsa imha edilmeli, milli bekamıza yönelik tüm tehditler ortadan kaldırılmalıdır. Teröristler inlerine saklansalar da, hendeklere girseler de fark etmeyecektir. Her nereye yuvalandılarsa orada başlarının ezilme zamanı gelmiştir. İster Fırat Nehri’nin doğusu olsun, isterse batısı; PKK/PYD nerde bulunursa bulunsun canidir, katildir, haindir, şiddetle cezalandırılmalıdır."

"TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır"

Özgür Suriye Ordusu'na yapılan eleştirilere sert cevap veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriye’de Mehmetçikle omuz omuza çarpışan, terör örgütlerine göz açtırmayan, varlık gayesi açık olan bir oluşumdur. dedi.

"ÖSO, topraklarını ve Suriyelilerin varlıklarını koruma çabasındadır. Kim ne derse desin ÖSO, Suriyelilerin zulüm ve esaret karşısında oluşturdukları vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır. Halen Afrin’de çok sayıda ÖSO mensubu gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı’na katılmakta, terörle mücadele etmektedir. TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır. Türkiye’nin çabaları sayesinde bugün Fırat Kalkanı Bölgesi’nde sayıları yüz bini aşan Suriyeli huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Her türlü insani hizmet ve yardım bu bölgede Türkiye’nin verdiği destekle mağdurlara ulaşmış, hayat normale dönmüştür. Aynı yerde çok sayıda okullar açılmıştır, hastaneler çalışır vaziyettedir, alt yapı yeniden imar edilmiştir ve sosyal hayatın devamı için gerekli olan diğer tüm hizmetler faal durumdadır."

Bahçeli, Türk milleti askerinin yanında dualarla yer alırken CHP'nin HDP ile eş güdüm halinde askerlerin mücadele azmini sekteye uğratma çabası içerisinde olduğunu savundu.

"PYD'ye terör örgütü diyemeyen bizim nazarımızda maskeli PYD'li, mazbatalı YPG'lidir"

Mehmetçik'e doğrudan söz söylemeye korkanların ÖSO üzerinden sinsi bir oyun tezgahladığını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Asıl niyet Zeytin Dalı Harekatı'nın zayıflatılmasıdır. Bu hainliği yapacak kadar gözü dönenler ne yazık ki kendilerine CHP'de yer bulmuşlardır. ÖSO'ya terörist yakıştırması yapan CHP zihniyeti, yakın geçmişte PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını iddia ediyordu. Hatta eli kanlı bu hain teröristleri vatanlarını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak değerlendiriyorlardı. Şimdi de bir CHP milletvekili kalkmış, utanmadan, yüzü kızarmadan PYD’yi aklamaya çabalamıştır.

Neymiş, PYD'nin terör örgütü olup olmadığına dair değerlendirme yapacak istihbarı bir bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değillermiş. Mesela dün Afrin, Çukurca ve Kilis hudut bölgesinde kahramanlarımızı şehit eden hainlerin kimler ve hangi örgütün tetikçiliğini yapanlar olduğunu bu iş birlikçi kafa demek ki hala anlayamamış, hala görememiş. HDP'liler PYD'ye, YPG'ye sırtını dayamışlardı, CHP'liler de yakasını kaptırmış, iradelerini kiraya vermişlerdir. PYD'ye terör örgütü diyemeyen bizim nazarımızda maskeli PYD'li, mazbatalı YPG'lidir. CHP gerçeği işte budur. Bunlar bir türlü Türkiye'nin menfaatlerinin yanında durmayı beceremeyip, Türkiye hasımlarına aradıkları fırsatı vermeye gönüllülerdir. Nerede bir Türklük ve Türkiye hasmı varsa onların yanında saf tutmayı marifet sayan HDP, İP, FETÖ, PKK, PYD ile düşüp kalkan sefillerdir."

"Savaş istemiyoruz" çağrılarına cevap

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözde aydın, gazeteci ve eski siyasetçi sıfatını taşıyan bazı kişilerin de "savaş istemiyoruz" çağrılarıyla öne çıktıklarını belirtti.

"Be hey ahmaklar. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. PKK'lı caniler askerimize, polisimize, öğretmenimize, cami imamlarımıza, masum vatandaşlarımıza ve hatta kundaktaki bebeklere kurşun sıkarken niye sesiniz çıkmıyordu? Siz kimsiniz, neye hizmet ediyorsunuz? Nedir derdiniz? Nereye varmayı ümit ediyorsunuz? Hele bir de Tabipler Birliği adıyla bilinen bir yapı vardır ki hıyanetin bir ucunda da bunlar tutmuştur. Savaşın bir halk sağlığı olduğu iddiasıyla Afrin'deki meşru harekatı zedelemeye yeltenen bir kötürüm birlik, şimdiye kadar terörizmin aşağılık eylemlerine sessiz kalmıştır."

"Tabipler Birliği'nin vatansever ellere geçmesi konusunda gereken yapılmalı"

Tabipler Birliği'nin doktorları temsil etmeyen, onlar adına konuşma hakkı bulunmayan mesleki bir örgütlenme olduğunu ileri süren Bahçeli, "Bu kokuşmuş birlik hukuken gözden geçirilmeli, tertemiz vicdanlı Türk hekimlerini zan ve töhmet altında bırakmalarının önüne geçilmelidir." dedi.

Bahçeli değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Tabipler Birliği'nin vatansever ellere geçmesi konusunda gereken neyse yapılmalı, işgalden kurtarılması sağlanmalıdır. MHP konuyla ilgili yapılacak veya yapılması düşünülen her girişime, her yasal düzenlemeye sonuna kadar destek verecektir. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, insanlığın da defolu yüzleridir. Kim hangi isim, hangi oluşum, hangi sözde yapılanma adı altında bulunursa bulunsun, milli kahramanlık ve kararlılığımıza zarar veremeyeceklerdir. Terörist cenazelerinde tabut omuzlayanların, ülkemizin meşru çabalarını sulandırma hevesleri beyhudedir."