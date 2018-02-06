MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yeri gelirse ben de en ön safta Afrin'e giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nın hayati önemini vurguladı.

"40'a yakın nokta teröristlerden temizlenmiştir. Terör örgütü PYD/PKK'nın silah araç ve gereçleri imha edilmektedir. TSK sivillere hassasiyet göstermektedir. Sivilleri kalkan yapıp arkalarına saklanmak için çocuklara silah verip ateşe sürmek ancak bölücü terör örgütünün yaptığı bir davranıştır. Afrin çevreden merkeze doğru stratejik hareketle çembere alınmıştır."

"Milli bekamızı sabote etmeye kalkışan kim olursa olsun bedelini ödeyecek"

"Korkakça kaçmaları işe yaramayacaktır. Terörün kökü kazanacaksa gün bugündür." diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Doğduklarına pişman edileceklerse zaman bu zamandır. Kimin ne söylediğinin herhangi bir ehemmiyeti kalmamıştır. Milletimiz tarafından korunan milli bekamızı sabote etmeye kalkışan, aklından geçiren kim yada kimler olursa olsun bedelini ödeyeceklerdir. Harekat kapsamında aldığımız şehit haberlerinden üzüntü duymaktayız. Milli gönüllere emanettirler. Bayrak şehitler sayesinde dalgalanmaktadır. 20 Ocakta başlayan harekatta şimdiye kadar 18 evladımız şehit olmuştur. 62 evladımız da yaralanmıştır."

MHP Genel Başkanı @dbdevletbahceli, partisinin grup toplantısında konuşuyor https://t.co/zn37o4N6yF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018

Alman parlamenterlere tepki

Devlet Bahçeli'nin hedefinde terör örgütü simgeli fularlarla parlamentoya giren Alman parlamenterler de vardı.

"Teröristlere destek verenler sınırlarımıza isabet eden füzelere ne diyeceklerdir? Alman Parlamentosunda PKK paçavraların takarak terör örgütü propagandası yapan zavallı vekil müsveddeleri masumlara füzeyle saldıran katillerle aynı çizgiye düştüklerini aynı cinayet ve melanete ortak olduklarını ne zaman itiraf edecekler?”

"TTB Türk düşmanıdır, yüz karasıdır"

Türk Tabipleri Birliği'ne de sert tepki gösteren MHP lideri şu sözlerle devam etti:

"CHP, PKK'yı aklama çabasındadır. TTB vatana ihanet suçu işlemiştir. Bunun düşünce hürriyetiyle alakası yoktur. PKK derdine düşen alçaklar suçsuz masum sivillere ateş açanlara tepki göstermemişlerdir. Bu ne kepazelik? Nasıl bir satılmışlıktır. TTB Türk düşmanıdır. Hekimliğin yüz karasıdır. Çok seri şekilde hakkında hukuki yasal düzenleme yapılmalı yada kapısına kilit asılmadır."

"Fransa işgal ve işgalcilik konusunda yalnızca kendi geçmişine bakmalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin harekatının işgal operasyonuna dönüşmemesi gerektiğini söylemesine bir eleştiri de Bahçeli'den geldi.

"Afrin temizlenmezse Kilis hedef Hatay namlunun ucundadır. Karşımızda sadece PKK olmadığı ortadadır. Zalimler sınırımıza ip gibi dizilmişler konuşlanmıştır. Terör örgütlerini ise taşeronlukla görevlendirmişlerdir. Fransa bize ne anlatmaktadır? Fransa işgal ve işgalcilik konusunda yalnızca kendi geçmişine bakmalı. Türkiye işgalci değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Bu süreçte karşımıza kim çıkarsa tavrımız değişmeyecektir."

"Terör örgütünün kullandığı tanksavarı veren, kullandıran kimdir?"

Devlet Bahçeli, terör örgütü PYD/PKK'ya silah ve mühimmat desteği yapan ABD'ye de sert çıktı.

"Kollarında ABD bayrağı bulunan YPG'lilerin kimlerin tetikçiliğine soyunduğu aşikardır. YPG'lilerin kimlerin kanatları altında olduğu aşikardır. Füzeyi teröristlere veren hangi ülkedir? Terör örgütlerine verilen her silah Türk milletine doğrultulmuştur. Türkiyeyi hedef tahtasına koydukları inkar edilemez. Terör örgütünün kullandığı tanksavar veren kullandıran kimdir? ABD art niyetli bir tavır içindedir. Dün tankımız tanksavar mermisiyle vurulmasını sözde müttefik ülkeler nasıl izah edecektir."

"NATO bugün yoksa yarın olsa ne yazacaktır?"

Bahçeli, "NATO niye sessizdir? NATO bugün yoksa yarın olsa ne yazacaktır." diye sordu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK/PYD'nin dış güçlerden aldığı destek korkunç boyutlardadır. Teröristlerini Afrin merkezine konuşlandırıp savaş hazırlığı içindedir. Bir kısım terörist ise Menbiç'e kaydırılmaktadır. Bunların hepsi ABD'nin denetimi altında yapılmaktadır."

"MHP harekata sonuna kadar destek verecektir"

Zeytin Dalı Harekatı'na desteğini yineleyen Bahçeli,"Teröristlerin üzerine gül atılarak mücadele edilemeyecektir. Türk milleti bugünlere ya istiklal ya ölüm seslenişiyle gelmiştir. Terör kaynağında kurutulmalıdır. Gerekirse terör destekçilerinede aynı muameleyi göstermek borçtur. Sınır ötesindeki terör yuvaları başlarına yıkılmalıdır. MHP harekata sonuna kadar destek verecektir." dedi.

"Afrin'e seve seve gidip canımı feda etmeye hazırım"

MHP lideri Devlet Bahçeli Kızılelma ülküsünü ve Bozkurt işaretini eleştirenlere tepki gösterdi.

"Kızılelmayı duyunca korkanlar bu vatana hayrı dokunmayan pusuya yatmış omurgasızlardır. Ruhsuzlar ne bilsin Türk ve İslam ruhunu? Bugün yükselen ittifak ruhunu kırmaya çalışanlar unutmasınlardaki Bozkurt karanlık aydınlatan meşale olmuştur. Çakalla bir tutulmaz tutulamaz. Bilinsin ki Zeytin Dalı Harekatı'na Bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak fedakarlıkta sınır tanımayacak yüz binlerce Bozkurt hazır beklemektedir. Türkiye tesadüfen kurulmamıştır. Bu topraklara rastgele vatan denmemiştir. Eğer, yeri gelirse, ben de bir Bozkurt gibi en ön safta Afrin'e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa, bu vatana, bu millete, taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim."

Kaynak: TRT Haber