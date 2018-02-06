MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yeri gelirse, ben de bir Bozkurt gibi en ön safta Afrin'e giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

- 40'a yakın nokta teröristlerden temizlenmiştir. Terör örgütü PYD/PKK'nın silah araç ve gereçleri imha edilmektedir. TSK sivillere hassasiyet göstermektedir. Sivilleri kalkan yapıp arkalarına saklanmak için çocuklara silah verip ateşe sürmek ancak bölücü terör örgütünün yaptığı bir davranıştır. Afrin çevreden merkeze doğru stratejik hareketle çembere alınmıştır.

"Terörün kökü kazanacaksa gün bugündür"

- Teröristler tarafından inşa edilen hendek ve tüneller hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır. PKK ve PYD arasındaki bağlantı alenileşmiştir. Terör örgütleri Sur'da ve Nusaybin, Cizre'deki gibi çukur kazarak terör eylemleri için hazırlık yapmışlardır. Korkakça kaçmaları işe yaramayacaktır. Terörün kökü kazanacaksa gün bugündür. Doğduklarına pişman edileceklerse zaman bu zamandır.

"Milli bekamızı sabote etmeye kalkışan kim olursa olsun bedelini ödeyecek"

- Kimin ne söylediğinin herhangi bir ehemmiyeti kalmamıştır. Milletimiz tarafından korunan milli bekamızı sabote etmeye kalkışan, aklından geçiren kim yada kimler olursa olsun bedelini ödeyeceklerdir. Harekat kapsamında aldığımız şehit haberlerinden üzüntü duymaktayız. Milli gönüllere emanettirler. Bayrak şehitler sayesinde dalgalanmaktadır. 20 Ocakta başlayan harekatta şimdiye kadar 2si DSİ 1'i tedaş çalışanı olmak üzere 18 evladımız şehit olmuştur. 62 evladımız da yaralanmıştır.

MHP Genel Başkanı @dbdevletbahceli, partisinin grup toplantısında konuşuyor https://t.co/zn37o4N6yF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018

"TTB Türk düşmanıdır, yüz karasıdır"

- Teröristler edestek verenler sınırlarımıza isabet eden füzelere ne diyeceklerdir? Alman parlamentosunda PKK paçavralarını takarak terör örgütü propagandası yapanlar katillerle aynı cinayete ortak olduklarını ne zaman itiraf edeceklerdir? CHP PKK'yı aklama çabasındadır. TTB vatana ihanet suçu işlemiştir. Bunun düşünce hürriyetiyle alakası yoktur. PKK derdine düşen alçaklar suçsuz masum sivillere ateş açanlara tepki göstermemişlerdir. Bu ne kepazelik? Nasıl bir satılmışlıktır. TTB Türk düşmanıdır. Hekimliğin yüz karasıdır. Çok seri şekilde hakkında hukuki yasal düzenleme yapılmalı yada kapısına kilit asılmadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir işbirliğe göz yumulmayacaktır.

"Fransa işgal ve işgalcilik konusunda yalnızca kendi geçmişine bakmalı"

- Afrin temizlenmezse Kilis hedef Hatay namlunun ucundadır. Karşımızda sadece PKK olmadığı ortadadır. Zalimler sınırımıza ip gibi dizilmişler konuşlanmıştır. Terör örgütlerini ise taşeronlukla görevlendirmişlerdir. Fransa bize ne anlatmaktadır? Fransa işgal ve işgalcilik konusunda yalnızca kendi geçmişine bakmalı. Türkiye işgalci değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Bu süreçte karşımıza kim çıkarsa tavrımız değişmeyecektir. Kollarında ABD bayrağı bulunan YPG'lilerin kimlerin tetikçiliğine soyunduğu aşikardır. YPG'lilerin kimlerin kanatları altında olduğu aşikardır.

"Terör örgütünün kullandığı tanksavarı veren, kullandıran kimdir?"

- Füzeyi teröristlere veren hangi ülkedir? Terör örgütlerine verilen her silah Türk milletine doğrultulmuştur. Türkiyeyi hedef tahtasına koydukları inkar edilemez. Terör örgütünün kullandığı tanksavar veren kullandıran kimdir? ABD art niyetli bir tavır içindedir. Dün tankımız tanksavar mermisiyle vurulmasını sözde müttefik ülkeler nasıl izah edecektir.

"NATO bugün yoksa yarın olsa ne yazacaktır?"

- NATO niye sessizdir? NATO bugün yoksa yarın olsa ne yazacaktır. PKK/PYD'nin dış güçlerden aldığı destek korkunç boyutlardadır. Teröristlerini Afrin merkezine konuşlandırıp savaş hazırlığı içindedir. Bir kısım terörist ise Menbiç'e kaydırılmaktadır. Bunların hepsi ABD'nin denetimi altında yapılmaktadır.

"MHP harekata sonuna kadar destek verecektir"

- Teröristlerin üzerine gül atılarak mücadele edilemeyecektir. Türk milleti bugünlere ya istiklal ya ölüm seslenişiyle gelmiştir. Terör kaynağında kurutulmalıdır. Gerekirse terör destekçilerinede aynı muameleyi göstermek borçtur. Sınır ötesindeki terör yuvaları başlarına yıkılmalıdır. MHP harekata sonuna kadar destek verecektir. Bir gazeteci kahraman askerimize istikamet neresidir diye sorduğunda kızıl elma cevabını alıyorsa tarihi ülküler yüreklerde kor gibi yanıyor demektir.

"Afrin'e seve seve gidip canımı feda etmeye hazırım"

- Kızıl elmayı duyunca korkanlar bu vatana hayrı dokunmayan pusuya yatmış omurgasızlardır. Ruhsuzlar ne bilsin Türk ve İslam ruhunu? Bugün yükselen ittifak ruhunu kırmaya çalışanlar unutmasınlardaki bozkurt karanlık aydınlatan meşale olmuştur. Çakalla bir tutulmaz tutulamaz. Yüzbinlerce bozkurt hazır beklemektedir. Türkiye tesadüfen kurulmamıştır. Bu topraklara rastgele vatan denmemiştir. Eğer, yeri gelirse, ben de bir Bozkurt gibi en ön safta Afrin'e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa, bu vatana, bu millete, taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim.

Kaynak: TRT Haber