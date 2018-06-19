MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da partisinin düzenlediği mitingde halka seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır"

Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek ve o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek ve o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. pic.twitter.com/ES8UUwDMfs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"Zafer kızıl elma ülküsünde buluşan Türkiye'nin olacak"

24 Haziran'da kazanan milli mücadele ruhu, zafer ise kızıl elma ülküsünde buluşan Türkiye'nin olacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 24 Haziran'da kazanan milli mücadele ruhu, zafer ise kızıl elma ülküsünde buluşan Türkiye'nin olacaktır. pic.twitter.com/gjeBJLkg7c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ aynı söylemi tekrarlıyor"

CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet'in altını dinamitlemekle uğraşıyor.

"Cumhurbaşkanlığı sisteminin temeli Yenikapı'da milyonların katılımıyla atıldı"

15 Temmuz'dan sonra devletin ve milletin güvenliğini en üst düzeyde temin etmek mecburiyettir. Çünkü hainler durmayacaktı. Türkiye'ye kefen biçen şerefsizler vazgeçmeyecekti. İşte bu gelişmeler karşısında Türk milletinin nefsi müdafaa gayretinden egemenlik haklarını muhafaza gayesinden yeni bir hükümet sistemi tecelli etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temeli 7 Ağustos 2016'da İstanbul Yenikapı'da milyonların katılım ve kararı ile atıldı.

"Yeni sisteme karşı çıkanlar Zeytin Dalı Harekatını çekemeyenlerdir"

16 Nisan 2017'de bizzat Türk milleti yeni hükümet sistemine "Evet" dedi. Türkiye milli güvenlik münazaralarıyla huzur ve istikrar arayışıyla geleceğini Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gördü. Yeni sistem kutlu bir diriliş, sağlam bir duruş, devamlı bir yükseliştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti hem güçlenmiş hem de taçlanmıştır. Yeni sisteme karşı çıkanlar bit pazarında bezirganlık yapanlardır. Yeni sisteme karşı çıkanlar Zeytin Dalı Harekatını çekemeyenlerdir. Yeni sisteme karşı gelenler beka mücadelemizi hazmedemeyen çürüklerdir.

"Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatan CHP, kriz ve kaosa oynuyor"

CHP'ye kulak verilirse hep aynı yalan, hep aynı dolan, hep aynı masal. Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatan CHP, kriz ve kaosa oynuyor. Bu çarpık ve düşük anlayış Amasya Genelgesi'ni yıkmak, Erzurum ve Sivas kongrelerini yok saymak istiyor. FETÖ'ye bir kez olsun terör örgütü diyebildiler mi? PKK'ya PYD'ye, YPG'ye bir kez olsun sert bir tepki gösterebildiler mi? 15 Temmuz'u bir defa da olsa hain bir darbe kalkışması olarak ifade edebildiler mi? Bunlara baksak asıl darbe OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz 2016'dır. Bunlara kulak versek 15 Temmuz senaryo, tiyatro, düzmece ve planlıdır. Bu kadar milli ve manevi değerlerimize yabancılaşmışlardır. Bu denli Türk düşmanlarının kullanım ve denetimine girmişlerdir.

"Konu vatan, bayrak ve beka konusudur, 24 Haziran'ın telafisi yoktur"

Emperyalizm ne diyorsa CHP, İP, HDP tekrar etmektedir. Pensilvanya neyi konuşsa bu karanlık zihniyetler aynen tatbikinin peşine düşmektedir. 24 Haziran'da olurda zillet ittifakı öne çıkar bu ittifaktan birisi hasbel kader ikinci tura kalırsa FETÖ'nün 15 Temmuz'da yarım bırakmak zorunda kaldığı işgal girişimi yeniden tutunacak bir zemin bulacaktır. Tehlike bu kadar yakındır. Konu vatan, bayrak ve beka konusudur. Mesele az yedim, çok yedim meslesi değildir, mesele Türkiye'dir. Bu itibarla 24 Haziran'ın telafisi yoktur. Ya beka ve birliğimize helal mücadelemize sonuna kadar sahip çıkacağız, ya da zilletin açtığı çukura hep birlikte düşüp boğulacağız. Bu itibarla mahvımızı isteyenlere müsade edemeyiz. Yıkımımızı gözleyenlere izin veremeyiz, buyur diyemeyiz. Biz Türkiye'yiz biz Türk milletiyiz. Biz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'iz. Biz Türkün bayrağına bakıp çırpınan Karadeniz, düşmana anadoluyu zindana çeviren imanız, teslim olmayan ulvi incancız. Bu topraklar kahramansız kalmaz. En ücra köşelerden en mazlum yüreklerden sessizce yükselen dualar vardır. Bu duaların gücüyle bin yıldır bu coğrafyadayız. Önümüzdeki bin yıllarda da mutlaka olacağız.

"Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra yoluna devam etmelidir"

Menbiç'teki duruşumuz, Afrin'deki cesaretimiz, El-Bab'taki tavrımız, Kandil'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir.

Kaynak: TRT Haber