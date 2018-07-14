MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletin yeniden yapılanma sürecinde gereği harfiyen yapılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle;

24 Haziran'da Türkiye, Türk milleti kazanmıştır. Üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır. Milli ve yerli duruş kazanmıştır.

Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir.

MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır.

Ayrıntılar gelecek...