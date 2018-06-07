MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk bayrağı Afrin gibi Kandil'e de dikilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle;

“Cumhur İttifakı Türkiye’nin bekasıdır”

İstiklalimize saldırılırken, cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeli Cumhuriyetin kuruluş felsefesini müdafaa etmeli, ülkemiz için sorumluluk almalı, bir olmalıydık. Mevzu bahis olan bekamızdır, vatandır, cepheleşmeye, ters düşmeye yer yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi cumhurun bizzat kendi mimarisidir. Yeni sistemin doğasına uygun bir şekilde siyasi partiler arasında ittifak kurabilmenin kanuni alt yapısı hazırlanmış, bu kapsamda AK Parti ile MHP’li kardeşlerimiz cumhur ittifakı çatısı altında bir araya gelmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı Türk milletinin gelecek tasarımıdır, devamı şarttır. pic.twitter.com/muBsfXEAD2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Haziran 2018

Cumhur ittifakı milli bekanın sırrı, istiklalin muhafızıdır. Bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihi ve milli bir sorumluluktur. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla acunsun, FETÖ ittifakından medet umsun. Biz cumhur diyeceğiz, cumhuriyet diyeceğiz, Türkiye’nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.

“Türk bayrağı Kandil’e de dikilecek”

İç ve dış sorun alanlarımız artmaktadır. Türkiye’nin belini bükmek, iç ve dış barış ortamını bozmak için FETÖ; PKK, PYD, DEAŞ, CHP ve HDP emel birliği yapmışlar, her türlü rezalete çanak tutmuşlardır. 15 Temmuz’dan sonra işgal denemesi yapan teröristler yabancı ülkelerde güvenlikte tutulmaktadır. Bu kepazelik değil midir, ihanet değil midir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı da Kandil'de yapılmalıdır. pic.twitter.com/edQj2mhzYE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Haziran 2018

Hani demokrasi, insan hakları, hukuk. FETÖ’cüleri himaye eden Yunanistan Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Bu son gelişmeler FETÖ ile Yunanistan’ı işgal planı denkliğinde eşitlenmiştir. Teröristlerin korunup kollanması, insanlık değerlerini çiğnemek, komşuluk hukukunu hiçe saymaktır. Yunanistan bundan kaçamaz. Ege adalarını istilaya yeltenen Yunanistan Türkiye’nin daha fazla sınırlarını zorlamamalıdır. Bu kapsamda ABD’de FETÖ elebaşını Türkiye’ye teslimi gerçekleşmelidir.

Münbiç konusunda ABD ile varılan uzşlaşma Türkiye’yi memnun etmiştir. İki ülke Münbiç temelinde bir yol haritası üzerine anlaşmaya varmışlardır. İlk aşamada ön hazırlık toplantıları, ikinci aşamada YPG’nin elinden silahların alınması, son aşamada yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir. PKK YPG’nin Fırat’ın doğusuna yerleşmesi ve mücavir alanlara doldurulması daha tehlikeli olmayacak mıdır? Münbiç’ten çıkarılmalı isabetlidir ancak bu hainler mutlaka hesap vermeli, döktükleri kanların bedelini ödemelidir. Güney sınırlarımızda hiçbir kanunsuz harekete müsaade edilmemelidir. Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin’e dikildiyse aynısı da Kandil’de yapılmalıdır. Devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtarılmalıdır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: FETÖ'nün oyunlarını bozduk. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık. pic.twitter.com/8Lz1K8Wc7x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Haziran 2018

“CHP apoletleri sökmeye hazırlanırken Cumhur İttifakı teröristlerin kanlı dişlerini sökecek”

Teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP’si, İP’i Saadet’i Demirtaş’ın hapisten çıkarılması için ortak basın açıklaması yapmıştır. Aday İnce, Türk generalinin apoletlerini sökme emrini Kandil’den mi almıştır? Bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz, rehavete kapılırsak ağır sonuçlarla yüzleşiriz. CHP kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken, cumhur ittifakı teröristlerin kanlı dişlerini birer birer sökecek. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi elzemdir. İnsanımız için her şeye değer, haydi hep beraber. Ülkemiz için her şeye değer haydi hep beraber, yine hep beraber. Konu vatansa siyaset ikinci plandadır. Bizim sevdamız Türkiye’dir. Sevgi ve bağlılığımız kökeni, mezhebi, yöresi ne olursa olsun tüm kardeşlerimize yetecektir.”

Kaynak: DHA