MHP Genel Başkanı Bahçeli: Siyonizmin tetikçileri kaybetmeye mahkumdur

İsrail 62 Filistinliyi katletti. Yenikapı'da yüz binlerce vatandaş bu zulme lanet okudu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı'daki 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' Mitinginde halka seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Yalnız, çaresiz, sahipsiz değiller"

- Biz büyük Türk milletiyiz. Biz İslam'ın kanla, canla harcı karılmış suruyuz. Gazze'deki mazlumlar için ayaktayız. Bilsinlerki yalnız, çaresiz değiller, sahipsiz değiller. Mescid-i Aksa şimdilerde mahçuptur, kuşatmasına maruzdur. Siyonizmin kutsallarına musallat olmuştur. Hıyanet gövde gösterisi yapmaktadır. Haçlı emellerini tekrar belini doğrultmuştur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tarihi Türk ve İslam şehirlerini, buralarda nefes alan, envaiçeşit zorluğa ve zorbalıklara göğüs geren kardeşlerimizi en halishane duygularımla kucaklıyorum. Bilsinler ki yalnız, çaresiz, sahipsiz değiller. #WeStandForQudshttps://t.co/PgemHmmuip pic.twitter.com/JaspHpzN80 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2018

"Dilsiz şeytanları ezip geçeceğiz, sessiz kalmayacağız"

- Kudüs tüm zulüm nedeniyle mümin vicdanlara çökmüştür. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik hakimdir. İlk kıblemizin şehri zalimlerin odağındadır. Şiddete tepkisiz kalmayacağız. Zulme seyirci olmayacağız. Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezip geçeceğiz. Kudüs 9 Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edilmiştir. O gün bugünden kan ağlıyor. Filistinli kardeşlerim mazlumdır. Kudüs İslam'dır, imanımızın iftiharıdır.

"ABD'nin hastalıklı yönetimi yangına körükle gitti"

- Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez İsrail'in başkenti demekle bu tartı bu sikleti çekmez, çekemez. ABD'nin hastalıklı yönetimi yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı Tel Aviv'deki büyükelçiğini Kudüs'e taşımıştır. Bu hakkı nereden almıştır. Ortadoğu ve dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl cüret etmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kudüs İslamdır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Nitekim gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail'in başkenti demekle bu tartı bu sikleti çekmez, çekemez. #WeStandForQudshttps://t.co/PgemHmmuip pic.twitter.com/JlRgMmHzi8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2018

"Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları meyvesini vermiştir"

- Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Bölgede barış ve işbirliğinden vazgeçilemez. Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları meyvesini vermiştir. ABD'nin büyükelçiliğini taşıması uluslararası hukukun ihlalidir. İslam'ın mahremi çiğnenmiştir.

"14 Mayıs insanlık tarihinin utanç sayfasıdır"

- Bölge adeta barut fıçısıdır. Kudüs bizzat kriz havarisi Donald Trump tarafından dinamitlenmiştir.14 Mayıs insanlık tarihinin utanç sayfasıdır, İsrail'in gerçek yüzünün tescillendiği karanlık günün adıdır. ABD arabulucu sıfatını kaybetmiştir. Trump siyonizmin maşalığına talip olmuştur.

"Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi, yaralandı"

- Kutsallarımız alçak emellerin tahrikiyle can çekişmektedir. Elçiliğini taşıması Filistinlilere ateş olup ölüm yağmıştır. Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi, yaralandı. Leyla bebek katillerce hedef alındı. 2014 yılında hava saldırısında bacağını kaybeden 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah katledildi.

"İsrail kudurmuştur"

- Gazze'de dram, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail sivil, engelli insanlara bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'in zulmunü lanetliyorum. ABD'nin politikalarını kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanın bedelini bu dünyada mahşerde ödeyeceklerdir.

"İslam ülkelerinin alayına yazıklar olsun"

- Gazze'de insanlık suçu işlenmiştir. Mazlumların ahı bunları perişan edecektir. BM ahlaken çökmüştür. Üç maymunu oynamaktadır. Nerede insanlık, adalet? İslam ülkeleri kaçak güreşiyor. Kudüs'ü anmadan, İsrail ve ABD'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor. Kudüs'ü anmadan, İsrail ve ABD'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun, yuh olsun. #WeStandForQudshttps://t.co/PgemHmmuip pic.twitter.com/g3d6FJxQfI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2018

"İsrail teröristtir, canidir"

- Korkaklık bunların ruhlarına işlemiş. Türkiye yanlışa yanlış haine hain diyecek dirayettedir. İsrail teröristtir, canidir. Dün haçlılara kan kusturan Türk milleti aynısını yapacaktır. Kudüs aynı zamanda üç semavi dinin buluşma noktasıdır. Kudüs'e saldırı, Filistinlilere ambargo diğer dinlere de saygsızılıktır.

"Kudüs düşerse İslam tökezler"

- Güçlüyüz, Türkiye'yiz. Kudüs ve İslam davası karşısında intifadayız. Siyonizmin tetikçileri kaybetmeye mahkumdur. Haklı davamızdan tek bir geri adım atmayacağız. Kudüs düşerse İslam tökezler, buna da kimsenin hakkı yoktur. Zorbaların üstüne üstüne gideceğiz. Mücadele durmamalı, durmayacaktır. Bir yanımız Kudüs, diğer yanımım Gazze'dir. Kudüs'ün kalbi Mescid-i Aksa'dır.

Kaynak: TRT Haber