MHP Genel Başkanı Bahçeli: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'de gündeme yönelik açıklamalarda bulunuyor.

"Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Gecesini gündüzüne katarak, bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu. Bu emeğin bir karşılığı olması lazım. Millet bunu takdir eder. Milletimiz, bir sistemin oturması açısından tecrübeli bir şahsın cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinde yarar vardır diyerek oy verecekleri kanaatindeyim."

"Her türlü fedakarlığı yaparız"

Bahçeli, MHP'nin bu sistemin oluşmasında, kararların alınmasında, düşüncesinin gelişiminde hiçbir beklentisi olmadığını belirtti.

"Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, mecliste denetim ve denge görevini yaparken elden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı ve uyarıları yaparız."

"PKK'nın dayanma gücü kalmayacak"

Bahçeli, Kandil'e düzenlenen operasyonlar sonrasında terör örgütü PKK'nın dayanma gücünün kalmayacağını söyledi.

"Zannediyorum şu andaki müdahaleleri, basın yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, TSK'nın ve hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir."

"Seçimin oluşmasına katkı sağlayan kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamalıdır"

Bahçeli, 'Cumhur İttifakı' için şu eleştirilerde bulundu:

"Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir."

"FETÖ'nün kökü kazınmalı"

Bahçeli, "Bu FETÖ hareketinin kökü kazınmalıdır. Bunun sekiz ayağı vardır, siyasi ayağı da gündeme gelmelidir" dedi.

Kaynak: AA