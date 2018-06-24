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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gitti. Bahçeli, seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Haziran milletimiz açısından önemli bir gündür devletimize milletimize cumhuriyetimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimde yeni bir döneme türkiye girecektir. Bütün siyasi partilere adaylarına teşekkür ediyorum. Sorumlular her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır, sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır." dedi.


 

Kaynak: TRT Haber

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