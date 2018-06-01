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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da partililerle buluşacak.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramında İstanbulda olacak

MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın 2. günü olan 16 Haziran'da, partisinin İstanbul teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak.

Devlet Bahçeli, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 13.00'te düzenlenecek etkinlikte, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Etkinlikte ayrıca Ali Kınık da bir konser verecek.

Bahçeli'nin İstanbul'daki programına ilişkin hazırlanan "Yedi Tepe'de bayram var. İstanbul'a Devlet geliyor" yazılı afiş, partinin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan bayramı, MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, İstanbul
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