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MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'nın dayanma gücü kalmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiştir. Dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da oraya bayrak dikilecektir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKKnın dayanma gücü kalmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'de gündeme yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli, Kandil'e düzenlenen operasyonlar sonrasında terör örgütü PKK'nın dayanma gücünün kalmayacağını söyledi. 

"Zannediyorum şu andaki müdahaleleri, basın yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, TSK'nın ve hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir." 

Kaynak: AA 

Etiketler: devlet bahçeli, mhp, Kandil, PKK
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