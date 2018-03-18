MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kurultay dirilişin ve yükselişin miladı olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay'ın kapanışında konuştu.

"Ankara’da tarihe geçecek bir kurultay, asla unutulmayacak, hafızalardan çıkmayacak kutlu bir buluşma, anlamlı bir toplantı yapıldığını" vurgulayan Bahçeli, "MHP'nin imrenilecek, gıptayla hatırlanacak, hayranlıkla yorumlanacak büyük bir başarıya imza attığını" ifade etti.

"Mutluyum, huzurluyum. Emin olunuz ümit doluyum. Bugün dedikodu alt edilmiştir. Bugün iftiralar çiğnenmiştir" diyen Bahçeli, "amansız saldırıların, alçak operasyonların, ahlaksız suçlamaların bir kez daha ezildiğini, bir kez daha imanla engellendiğini" belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Büyük Kurultayımızın manevi havası, muhteşem vakarı MHP üzerinde hesap yapan, plan kuran, senaryo yazan iş birlikçileri, ihanet kervanını bozguna uğratmıştır. Sizlerle övünüyorum, sizlerle dava arkadaşı olmaktan iftihar ediyorum."

"Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini, milli bekanın tehlikede, milli güvenliğin tehdit altında olduğuna" dikkat çeken Bahçeli, şöyle konuştu:

"İçerden ve dışardan kuşatılan, her cepheden küresel saldırı altında olan Türkiye, çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir. Bu hain kuşatmaları kırmak ve Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşımak, şerefli tarihimize, kahraman ecdadımıza, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize, elbette büyük Türk milletine namus borcumuzdur."

Devlet Bahçeli, "iradenin, kararlılığın, iman, heyecan ve cesaretin burada vücut bulduğunu" belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk milliyetçileri Türkiye’nin bekasına sahip çıkmak için şuurla ayağa kalkmışlardır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket buradan haykırmakta ve uyarmaktadır. Herkes çok iyi bilsin ki, bu kutsal vatan sahipsiz değildir. Şanlı al bayrağımız öksüz ve rüzgarsız değildir. Bu aziz millet yalnız ve çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket ebedi vatan nöbetindedir. Vatana borcunu ödemek için sabırsızdır. Bu milli duruş, bu milli şahlanış, Türkiye’nin içinde bulunduğu kara günleri geride bırakarak aydınlık bir geleceğe yürüyeceğini müjdelemektedir.

Bilmenizi isterim ki hepinize güveniyor, hepinize inanıyorum. Bu heyecan ve azminizle Türkiye’nin geleceğinin güvencesi olduğunuza yürekten inanıyorum. MHP, Türk siyasetinin yarım asırlık ulu çınarıdır. Türk-İslam ülküsünden feyzini alan ilkeleri, ülküleri ve inançlarıyla on yıllardır siyaset alanındadır. Zulümler, saldırılar, baskılar, haksızlıklar, siyasi suikastlar, zindanlar, işkenceler, tezgahlar, komplolar ve kumpaslara rağmen bugün de korkusuzca ayaktadır. Bu kutlu dava, karşılıksız ve sonsuz bir vatan ve millet sevgisinden kaynaklanan bir ruh, gönül ve iman hareketedir."

"MHP'nin şerefli mücadele tarihi"

Devlet Bahçeli, "tarihi, kutlu davaları uğruna her zorluğa katlanan, her cefayı ve ezayı göze alan, ölüme meydan okuyan cesur ve inançlı insanların yazacağına" işaret etti. Bahçeli, "Vatan ve millet sevdasıyla yanıp tutuşan, devleti ebed müddet kılmak, milleti ebed müddet yaşatmak için ölümü göze alan kahramanlar, tarihin onur sayfalarına altın harflerle yazılırlar. Gün gelir, Hak vaki olur ve ebediyete göçen kahramanların hatıraları milli hafızadan hiç silinmezler, milli vicdanın mabedinde yaşarlar. MHP, böyle yazılmış bir tarihin mirasçısıdır" dedi.

Devlet Bahçeli, "MHP'nin şerefli mücadele tarihini, Türkiye'nin milli varlığını ve birliğini canından aziz bilen, Türk milletinin beka davasına baş koyan, beka tehlikeye düşerse baş almaya, baş vermeye hazır olan, milli bekayı canı ve kanı pahasına korumaya yeminli cesur yüreklerin yazdığını" belirtti.

Bahçeli, "Tarih şahittir ki bu yarım asırlık çileli yolculukta milliyetçi hareket Türkiye’nin bekasını her siyasi düşüncenin üstünde tutmuş, milli konularda her zaman milli duruş sergilemiş, siyasi rotası hiç sapmamış, ilke ve ülkülerinde hiçbir kırıklık yaşanmamıştır. Davamızın iman erleri, bugün de aynı milli ruh ve heyecanla, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin tarihini yazmışlar, kararlılıklarını göstermişlerdir. 12. Olağan Büyük Kurultayımız, milli beka uğruna muhteşem bir diriliş ve yükselişin miladı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ne mutlu Türküm diyene" sözüyle bitirdi

Kurultaya katılan herkese teşekkür eden Bahçeli, şunları söyledi:

"Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlık göreviyle onurlandıran muhterem delegelerimize, Büyük Kurultayımızın tarihi iradesine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin çok kritik döneminde yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi geçmişte olduğu gibi gelecekte de şeref tacı gibi taşıyacağımı, davamızın haklarını, haysiyetini ve kutlu ülkülerini sonuna kadar temsil ve müdafaa edeceğimi huzurlarınızda ilan ve ilam ediyorum.

İnanıyorum ki Cenabı Allah Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde heyecanımızı ve azmimizi karşılıksız bırakmayacaktır. Kurultayımızda tecelli eden sonuçların kutlu davamıza, partimize, demokrasimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenabı Allah’a emanet ediyorum. 'Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka' diyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını, "Ne mutlu Türküm diyene" diyerek tamamladı.

Kaynak: AA