MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hocalı'da insanlığın gözü önünde soykırım suçu işlenmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türk milleti pek çok haksızlığa uğramış pek çok zulme maruz kalmıştır. Bunlardan en acı ve hüzün vericilerinden birisi 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanmıştır. Tam 26 yıl önce Hocalı'nın oluk oluk kanı dökülmüştür. Ermeni çeteleri Rus ordusunun 366. Alayı ile birlikte Hocalı Kasabası'na barbarca saldırmışlardır. 11 bin nüfuslu Hocalı zalimlerin saldırısına uğramıştır. 613 silahsız ve savunmasız kardeşimiz şehit edilmiştir. Katledilen soydaşlarımızın çoğu üst üste yığılıp ateşe verilmiştir. Zalimlerin amacı burada geride delil bırakmamaktır." ifadelerini kullandı.

"Hocalı'da soykırım suçu kasten işlenmiştir"

Bahçeli, "İnsanlığın gözü önünde soykırım suçu işlenmiştir. En aşağılık en vahşi cinayetler Hocalı'da yaşanmıştır. Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesine ilişkin sözleşmesinin 2. maddesi objektif bir şekilde adam gibi yorumlanırsa Hocalı'da bir soykırımın varlığı muhakkak tescil edilecektir. Soykırıma teşebbüs edenlerin cezalandırılacağı da hüküm altına alınmıştır. Soykırım suçunu yargılayacak uluslararası mahkemeler bellidir. Konunun muhatapları tarafından gayet iyi bilinmektedir. Ermeni katiller, Rus askerleri ile birlikte 20. yüzyılın soykırım suçlarından birisini kasten işlemişlerdir. Şu güne kadar kanı yerde kalmıştır. Hocalı'nın çığlığı insanlık vicdanında cevap ve karşılık bulamamıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ermenistan'ın işgali hala sürmektedir. Azerbeycan topraklarının 5'te biri Ermenistan tasallutu altındadır. pic.twitter.com/Uk4n3h9jEu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2018

"Küresel adalet atıl kalmıştır"

Soykırım yapanların hesap vermediğini, vermeyi de akıllarından geçirmediğini söyleyen Bahçeli, "Küresel adalet bir kez daha boşluğa düşmüş atıl ve hareketsiz kalmıştır. 1 milyon soydaşımızın yurtlarından edilip yuvalarından koparılması insanlık suçudur. Azerbaycan işgali halen sürmektedir. Azerbaycan'ın 5'te 1'i Ermenistan tasallutu altındadır. Ayrıca Türkiye'nin de taraf olduğu AGİD Minsk Grubu beklentileri yıllardır karşılayamamış, sürekli top çevirmiş hem oyalanmış hem de oyalamayı tercih etmiştir. Ermeni diasporasının ipine sarılıp zulmün oyuncağı olanlar Hocalı'ya karşı tepkisizdir. Hepimiz Ermeniyiz sloganı atan vatansız ve vandal destekçileri Hocalı soykırımının şakşakçılarıdır. Üstelik masum insanları öldürmenin utancını kapatacak büyüklükte henüz bir bahane de bulmuş değillerdir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sormak isterim ki 1915 olayları ile ilgili aleyhimize kararlar alan batılı ülkeler Hocalı'ya ne diyecekler? Hocalı'ya nasıl izah edeceklerdir. Sözde ermeni soykırım yalanını tarihi ve siyasi ideoloji bir intikam vasıtasına çevirenlerin gerçekte maksatları nedir? Bu kirli kervana en son dahil olan Hollanda ne yapmaya çalışmaktadır. Geçmişte ırkçı ve faşist ulgulamalarıyla insanlık tarihine kara bir leke gibi geçen Hollanda bize ne anlatmaya çalışmaktadır? Bu ülke ki, Endonezya'da soykırım bile mumla aratacak cinayetlerin fail ve tarafı olduğunu ne çabuk yok saymıştır. Bu ülke ki Balkanlar'da özellikle Srebrenitsa'da bulaştığı mezalimleri hangi ara perdelemiştir? 16. yüzyılda elçileri İstanbul'a gelip el etek öptüğünü biz unutmadık."

"Tarihleri köle tacirliğinin zilletiyle kararmış ülkeler bizi yargılayamaz. Bu itibarla Hollanda Parlamentosu Türkiye'den önce kendi geçmişini oylamalı. Aldığı kararın bizim için hükümsüz olduğunu bilmelidir."

Cumhurun ittifakla hareketi milli bir sorumluluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihi ve milli bir sorumluluktur. Yapmayı düşündüğümüz budur. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun. Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun. Varsın başkaları PKK/PYD ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur diyeceğiz, biz Cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun. Biz cumhur diyeceğiz, biz cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz. pic.twitter.com/zKTSnDwttc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2018

Bahçeli, "Terörist Salih Müslim'in gece yarısı tutuklanması, bugün de mahkemeye çıkarılacak olması umut verici ve hayırlı bir gelişmedir. Bu terörist cinayetlerinin ve ihanetinin bedelini muhakkak suretle ödemelidir. Kandil elebaşları teker teker tutuklanıp yaka paça mahkemeye çıkarılmalıdır. Dahası, FETÖ'nün Pensilvanya'daki başının da sınır dışı edilmesi sağlanarak döktüğü kanların damla damla diyeti ödettirilmelidir." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA