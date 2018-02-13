MHP Genel Başkanı Bahçeli: Genelkurmay Başkanı'nı mahkemeye çağırmak, düşüncesiz bir karardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mahkemede tanık olarak çağırılmasıyla ilgili olarak konuşan Bahçeli, "Ülkemizin bugünkü ateşle çevrili ortamında, Genelkurmay Başkanı'nı, Genelkurmay Çatı Davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak, düşüncesizce alınmış bir karardır." dedi.

"Kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın"

Bahçeli, "(Ya istiklal ya ölüm) diyerek dün nasıl esaret prangalarını paramparça ettiysek, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın." dedi.

"Demokrat kisveli PKK ve FETÖ hayranları PYD'ye zırh oldu"

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir şehidimizin babası, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın babasını şu sözlerle teselli etmiştir: ‘Allah ordumuza, devletimize güç versin. Allah kahraman ordumuza karada, havada musaffed etsin. Anasız olur, babasız olur, evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz.’ Şehit Yunus Emre Doğan’ın babası da evladının ardından ‘Senin görevini ben tamamlayacağım. O dağlara ben gideceğim’ diyerek zalime, haine, Türk düşmanlarına adeta meydan okumuştur. Geçen haftaki grup toplantımızda söylediğim, ‘Gerekirse Afrin’e ben de giderim, taşıdığım canı seve seve veririm’ sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, istismara kalkanlar, hadi bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutunmuş kripto PYD’liler, demokrat kisveli PKK muhipleri, fırsat kollayan gizli FETÖ hayranları, yüreğiniz yetiyorsa, aklınız kesiyorsa, şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim. İhtiyaç hasıl olursa Afrin’e giderim dedim, baktım ki sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD’ye zırh oldular. İçimizden devşiren küçük bir azınlık YPG’nin kuyruğuna takıldı. Bu sözlerimden birileri rahatsız oldu, adeta kabus gördü.

"Tepki CHP'den İP'den geldi"

Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken, tepki CHP ‘den, İP’den ve yedeklerinden sıra sıra geldi. Haine mesaj verdim, yankısı iş birlikçilerden duyuldu. Afrin’e operasyona katılan, bu vatan için toprağa düşen tüm kahraman askerlerimiz benim öz ve öz evladımdır. Evlatlarımla birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle alacağım? Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten, aynı sipere girmekten en ufak tereddüt göstermeyeceğim. Dün Kerkük için 5 bin Bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını tekrar ediyorum. Yüz binlerce Bozkurt Afrin için hazırdır”

Kaynak: İHA,AA