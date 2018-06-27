  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.632
    EURO 5.382
  • BIST 95354.08
    ALTIN 186.928
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı'

MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru yola çıktı

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER