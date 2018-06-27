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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı'
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