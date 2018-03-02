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Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ateşkesin Afrin'i kapsadığını iddia etmek YPG dilidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ateşkesin Afrin'i kapsadığını iddia etmek YPG dilidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ateşkesin Afrini kapsadığını iddia etmek YPG dilidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir. İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır." dedi.

ABD'den gelen "Türkiye ateşkes kararını iyi okumalı" açıklamasına da sert tepki gösteren Bahçeli, "Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçtiğimiz cumartesi günü aldığı 'insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes' kararının tüm Suriye'yi kapsadığını iddia edip, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı." demişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Suriye ateşkes, mhp, Doğu Guta, bmgk, bahçeli, afrin
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