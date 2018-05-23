MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti

Bahçeli, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Çakıcı'yı mahkum koğuşunda ziyaret etti. Çakıcı ile bir süre görüşen Bahçeli, daha sonra hastaneden ayrıldı.

MHP'nin Twitter hesabından da "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı'yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret ediyor." mesajıyla ziyaretle ilgili fotoğraflar paylaşıldı.

Kırıkkale'de Keskin T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA