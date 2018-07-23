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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Akşener'in göreve dönmesini sağlamalılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koray Aydın ve arkadaşlarının Meral Akşener'i ikna ederek göreve dönmesini sağlamaları gerektiğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Akşenerin göreve dönmesini sağlamalılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde, gazetecilerin "İyi Parti'nin Afyonkarahisar çalıştayında yaşananlara" dair sorularını yanıtladı.

İyi Parti'nin iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmadıklarını belirten Bahçeli, "Hanımefendi, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır” dedi.

Kaynak: AA

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