MHP Genel Başkanı Bahçeli: Abdullah Gül ikazlara uymalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarına değindi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, açıklamalarına destek verdi.

Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Bu gayreti arkasında mühendislik projesi vardı, proje patladı" demişti ve Gül'ü "Eski yerinize de yeni yerinize de yaranamazsınız" diyerek uyarmıştı.

Bahçeli, Yıldırım'ın sözleriyle ilgili "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Bahçeli, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

"Maşallah Cumhur ittifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak."

Kaynak: TRT Haber, İHA