MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD terör örgütleriyle suç üstü basılmış ve yakayı ele vermiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına birlik, beraberlik mesajlarıyla başlayan MHP Genel Başkanı, Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesi içerisinde olduğunu söyledi.

"FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek mantıklı bir izah olmayacaktır"

Türkiye'nin aşması gereken üç ayaklı terör sorunu olduğunu vurgulayan Bahçeli, bunun ilk ayağının FETÖ olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli mücadele ruhu devrededir. Bununla ilgili destek ve katkımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin aşması gereken üç ayaklı bir terör sorunu bulunmaktadır. Türk milleti 15 Temmuz'da vahşi ve vandal bir saldırıya maruz kalmıştır. 15 Temmuz'da FETÖ başarsaydı Türkiye işgale uğrayacak, Türk tarihinin akışı kesilecekti. Türk milleti ihaneti durdurdu, ayağa kalkan milli irade hainlerin tepesine balyoz gibi indi. FETÖ'nün zirve isimlerinin, elebaşlarının önemli bir bölümü ülkeden firar etmiş, Avrupa'ya ve ABD'ye kaçmıştır. Teröristbaşı Gülen ABD tarafından korunmakta ve kollanmaktadır. FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek, ABD'yi FETÖ'den bağımsız yorumlamak mantıklı bir izah tarzı olmayacaktır. Türkiye'nin varlığını yok etmek isteyen herkesle kapanmamış bir hesabımız vardır, er ya da geç bu hesap görülecektir."

"Örgüt köşeye sıkışmıştır, davaları kurnazlıkla sulandırma niyetindedir"

FETÖ operasyonlarının aralıksız devam ettiğinin altını çizen MHP Genel Başkanı, Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sadece geçen hafta içinde 15'e yakın ilimizde FETÖ ile irtibatı olduğu iddia edilenlerle ilgili operasyon düzenlenmiştir. Mor Beyin karmaşası tartışmaları alevlendirmiştir. Örgüt her yolu denemekte, asıl suçluluları perdelemek için oyun kurmaktadır. Çünkü köşeye sıkışmıştır. Mağdur sayısının artışı, yargı süreçlerinin tıkanarak uzaması hedeflenmektedir. Her şey ortadadır. Davaları kurnazlıkla sulandırma niyetleri bellidir. At iziyle it izinin karışması adalet duygularını köreltecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Neyi amaçlıyorsak hukukun çerçevesine tutunarak gerçekleştirmek zorundayız."

"FETÖ haindir, üzerinden silindir gibi geçilmeli ve yok edilmelidir"

FETÖ davalarının artık karara bağlanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "FETÖ davaları artık süratle karara bağlanmalı, mahkeme nihai hükmünü açıklamalıdır. Bir gün kahraman ilan edilen diğer gün hain olmaktadır. FETÖ Türkiye'ye saldırmış, işgale kalkışmıştır. FETÖ haindir, üzerinden silindir gibi geçilmeli ve nihai olarak yok edilmelidir. Bunun aması, ancağı yoktur. FETÖ ile mücadeleyi ağırdan alırsak yüksek bedel öderiz. MHP, FETÖ ile mücadelede devletin yanındadır. Hak ettikleri cezayı bulmak için gereği ne ise yapalım." dedi.

"ABD böylesine bir kepazeliğe nasıl onay vermiştir?"

ABD'nin terör örgütlerinden ordu kurma çabası için, şunları kaydetti:

"Bir terör örgütünün destek almadan, yardım görmeden yaşama şansı yoktur. Türkiye hem terör örgütleriyle hem de destekçileriyle mücadele etmektedir. Gabar'da Cudi'de karşımızda sadece PKK yoktur. ABD lafa gelince müttefikimiz, stratejik ortağımızdır. Geldiğimiz noktada bunun böyle olmadığı ortaya çıkmıştır. Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir? ABD böylesine bir kepazeliğe nasıl onay vermiş, nasıl teşvik etmiştir? ABD'nin terörle eşitlenmesi, terörizmle koyun koyuna girmesi züldür, zulümdür, zorbalıktır. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den sınır muhafız birlikleri adında ordu kurulursa, bundan sonra dünyanın huzur ve istikrarından, ülkelerarası kalıcı ilişki ve işbirliğinden kimler, nasıl bahsedebileceklerdir? ABD'nin vahşi batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır."

"ABD, frensiz ve fenersiz şekilde terör örgütleriyle suç üstü basılmış ve yakayı ele vermiştir"

ABD'nin bu kararının terör örgütleriyle suç üstü basıldığının göstergesi olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Suriye demokratik güçleri ne demektir? Sözde birliğin Türkiye ve Irak sınırlarını kontrol edeceği söyleniyor. Bu nasıl bir ihanettir? Ordu demek aynı zamanda devlet demektir. ABD frensiz ve fenersiz şekilde terör örgütleriyle suç üstü basılmış ve yakayı ele vermiştir." dedi.

"Afrin temizlenmeli, adi terör kampları yerle bir edilmelidir"

Afrin'deki terör koridorunun temizlenmesi için Türk kuvvetlerinin harekete geçmesi gerektiğini ifade eden MHP Genel Başkanı, "Türk kuvvetleri harekete geçmelidir. Afrin'e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz ile bağlantı yollarını kesmek, teröristlere, Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helali hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, Münbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir. Allah gazamızı mübarek kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber/ AA