MHP Genel Başkanı Bahçeli: AB Konseyi'nin açıklaması iflah olmaz bir Haçlı kafasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, AB liderler zirvesinde Türkiye'ye de yer verilen sonuç bildirgesine sert tepki gösterdi.

"AB Konseyi'nin, ülkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kınayan açıklaması skandaldır, iflah olmaz bir Haçlı kafasıdır. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar."

"Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç, mahkum değildir"

Bahçeli, AB üyeliğinin Türkiye için bir kimlik sorunu, varoluş sorunu olmadığını da sözlerine ekledi.

"Türkiye, AB'nin yörüngesinde kalacak, egemenliğini devredecek uydu ve uyduruk bir devlet değildir. Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç, mahkum değildir. Ya onurlu, eşit ve saygın bir üyeliğin yolu açılır ya da evli evine, köylü köyüne gider."

Sonuç bildirgesinde asılsız ifadeler

Geçtiğimiz günlerde yapılan AB liderleri zirvesinin sonuç bildirgesinde, Türkiye ile ilgili şu sözler yer aldı:

"AB Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınıyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çiziyor."

Belgede ayrıca Türkiye'ye "bu faaliyetlerine son verme" ve "GKRY'nin AB ve uluslararası hukuk uyarınca egemenliğinden kaynaklanan doğal kaynaklarından faydalanma hakkına saygı duyma" çağrısı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber