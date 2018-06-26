MHP Genel Başkanı Bahçeli: 24 Haziran'da tuzak bozuldu komplo püskürtüldü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ni değerlendirdi.

"MHP seçimlerden alnının akıyla çıktı"

24 Haziran'da tuzağın bozulduğunu komplonun püskürtüldüğünü söyleyen Bahçeli, "MHP, 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarı ve alnının akıyla çıkmıştır." dedi.

"İki hedefimiz de gerçekleşti"

Bahçeli seçim stratejilerinden de bahsederek, "Birinci stratejimiz, partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne olan desteklerini yineleyerek, "Etkin, verimli, istikrarlı ve kalıcı şekilde yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA