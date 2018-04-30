MHP Genel Başkanı Bahçeli: 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesinde yarar var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin belirli bir süre sonra geri dönecekleri açıklamasını değerlendirdi.

"Yapmış olduğu bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine, yani CHP'nin oylarıyla meclise gelmiş olan yuvalarına dönmelerinde yarar var. Bu abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 15 milletvekilinin kendi öz partisine, yani CHP'nin oylarıyla meclise gelmiş olan yuvalarına dönmelerinde yarar var. pic.twitter.com/F00qcCSFJh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." açıklamasını yapmıştı.

Abdullah Gül sorusu

Bir gazetecinin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağı açıklamalarıyla ilgili sorusunu Bahçeli, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." diye değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gül'ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?" sorusuna, "Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var." karşılığını verdi.

Kaynak: TRT Haber, AA