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Buradasınız : » » MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan: Menfaatlerimiz için kimseden icazet alacak değiliz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan: Menfaatlerimiz için kimseden icazet alacak değiliz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "ABD'den yapılan açıklamalar çok karışık. Afrin'de terör örgütü varsa Türkiye oraya girmelidir." dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan: Menfaatlerimiz için kimseden icazet alacak değiliz

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. 

ABD'nin "Türkiye'yi Afrin konusunda adım atmamaya çağırıyoruz." açıklamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"ABD'den yapılan açıklamalar çok karışık. Afrin'de terör örgütü varsa Türkiye oraya girmelidir. MHP, sonuna kadar o iradenin yanında olacaktır. Kendi menfaatlerimizi biz biliriz, bize gelecek tehlikeleri de biz biliriz. Türk devletini bugün yöneten kadrolar, burada açılacak koridora öncülük yaptığını daha önce açıklayan, PYD'ye gönderdiği silahları her gün televizyonlarda izlediğimiz, bu coğrafyayı yakıp yıkan, hiçbir yerde haklılık kazanmamış, yine yanlışlarına devam ettiğini gördüğümüz ABD'yi uzun süreden beri uyarmaktadırlar. Dolayısıyla PYD'ye verdikleri silahları alıp götürmeleri ve bu coğrafyada oluşturmak istedikleri orduya da son vermeleri gerekmektedir. ABD, geri adım atmalıdır. Menfaatlerimizi koruma adına Türk milleti hiç kimseden icazet alacak değildir."

Kaynak: AA 

Etiketler: mhp, celal adan, afrin, abd
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