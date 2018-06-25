MHP 45 ilde oylarını yükseltti

MHP seçimin büyük kazananı oldu. Sandıklar açıldıkça MHP'lilerin sevinci daha da arttı. Seçim sonuçları MHP Genel Merkezi'nde de heyecanla izlendi.

Genel Merkez bayram yerine döndü

Genel Başkan Devlet Bahçeli 2. kattaki makamında kurmaylarıyla takip ederken partililer de genel merkez girişinde kurulan dev ekranda takip etti sonuçları.

Sonuçların açıklanmasıyla Genel Merkez'de bir bayram sevinci yaşandı.

Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye tebrik

Başbakan Binali Yıldırım da MHP liderini arayarak Cumhur İttifakı'na katkılarından dolayı tebrik etti.

MHP 45 ilde oylarını artırdı, milletvekili sayısını kesin olmayan sonuçlara göre 49'a yükseltti.

"Millet MHP'yi 'kilit partisi' yaptı"

Bu sonuçlarla Cumhur İttifakı Mecliste çoğunluğu elde etti. MHP, kilit bir konuma geldi. Bahçeli, MHP'nin bütün engelleri aştığını söyledi.

"Türk milleti MHP'yi TBMM'de hem kilit partisi yapmış hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karanlık senaryoları parçalayarak TBMM'de temsil edilme imkanına kavuşmuş çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır."

"MHP Cumhurbaşkanımızın ardında tavizsiz durdu"

Devlet Bahçeli MHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekten bahsetti ve bu duruşun devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. MHP sayın Cumhurbaşkanımızın ardında tavizsiz durmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurallarıyla hayata geçmesinde üstümüze düşen tüm görevi azimle yerine getireceğiz."

"Mücadelemize mücadele katacağımıza herkes emin olsun"

MHP'nin Meclis'teki kilit rolüyle sorumluluklarını yerine getireceğini söyleyen Bahçeli şöyle devam etti:

"MHP önümüzdeki 5 yıllık zaman süresinde milletimizin beklentileri doğrultusunda şevkle inançla heyecanla muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir.

Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır."

"Bizi yıkmak istediler başaramadılar"

Bahçeli seçim öncesi anket sonuçlarına da dikkat çekti ve "tüm palanları bozduk" dedi.

"Bizi yıkmak istediler başaramadılar tahrip etmek istediler başaramadılar. Felaket tellalığı yapanlar türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmıştır."

MHP Lideri, "dava arkadaşlarım" diye hitap ettiği partililere de teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber