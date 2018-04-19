MHP, 21 Nisan’da Kızılcahamam’da kampa giriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talimatı verdi, seçim hazırlıkları başladı. Milletvekili aday adaylarının başvurularının alınmaya başlandığı MHP’de, başvuruların yapılacağı salon hazırlandı. Bahçeli, parti genel merkezinde kurulan stantları denetledi, bilgi aldı.

“MHP bu seçimde rekor kıracak”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “En iyi şekilde hizmet edebilecek, en yüksek oyu alabilecek adaylarımızla yola devam edeceğiz. MHP Bu seçimde rekor kıracak. Yüzde 20’leri bulabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Çalışmalar 21 Haziran’da başlayacak

24 Haziran seçimleri için asıl çalışmalar 21 Nisan’da Kızılcahamam kampında başlayacak. Teşkilatlar, parti yönetimi ve vekiller kampta bir araya gelecek.

Kampta, MHP’nin yürüteceği seçim stratejileri belirlenecek, teşkilatların çalışma yöntemleri konuşulacak.

Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı kampla ilgili, “MHP'nin neler yapacağı açıklanacak. Beyannameden tutun iletişim stratejisi aday belirleme stratejisi Kızılcahamam’da belirlenecek. Her yönüyle seçime hazırız” ifadelerini kullandı.

21 Nisan’dan sonra MHP’de seçim trafiği de resmen başlamış olacak.

Kaynak: TRT Haber