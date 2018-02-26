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Buradasınız : » » MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı ilanı yayımlandı

MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı ilanı yayımlandı

Ankara Spor Salonu'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek kurultay saat 10.00'da başlayacak.

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MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı ilanı yayımlandı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ilanı yayımlandı.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Divan başkanlığının belirleneceği ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir konuşma yapacağı kurultayda, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Rapor okunup ibraya sunulacak.

Kurultayda, konuşmaların ardından seçimlere geçilecek.

Çoğunluk sağlanamaması halinde MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı, 19 Mart'ta aynı yer, saat ve gündemle yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: mhp, mhp olağan büyük kurutlayı
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