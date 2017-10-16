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Buradasınız : » » MGK'dan OHAL ve IKBY için tavsiye kararı

MGK'dan OHAL ve IKBY için tavsiye kararı

MGK'da, terör örgütleriyle mücadele kapsamında olağanüstü halin uzatılması ve Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması tavsiyelerinde bulunuldu.

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MGKdan OHAL ve IKBY için tavsiye kararı

Milli Güvenlik Kurulu(MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantı sonunda açıklanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

Bildiride, "Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimince devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Merkezi Irak Yönetimi'nin, tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle Kerkük'te attığı adımların değerlendirildiğinin belirtiği bildiride, "Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır. Irak yönetiminin Kerkük'te yürüttüğü operasyonun, şehrin son dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının, tarihi derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmiştir." denildi.

Bildiride, Suriye’de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla, Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan TSK unsurlarının İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğünün değerlendirildiği belirtildi.

Etiketler: ohal, MGK
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