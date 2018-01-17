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Buradasınız : » » MGK ve Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak

MGK ve Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

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MGK ve Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın başkanlığında toplanacak

MGK'da en önemli gündem maddesi Afrin operasyonu olacak. Kurul'un hemen ardından ise Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak. 

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda sınır hattında gerçekleşecek operasyonların detayları ele alınacak. Olası bir Afrin operasyonu için son hazırlıklar gözden geçirilecek. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Brüksel’deki temasları da kurulda değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başlayacak toplantıda ayrıca olağanüstü hal uygulamasının uzatılması da masada olacak.

Kurul'da 19 Ocak’ta sona erecek OHAL’in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınacak.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yine Külliye'de toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da OHAL'in üç ay süreyle uzatılmasına karar verilmesi bekleniyor.

Ardından OHAL kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Böylece 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 6’ncı kez uzatılmış olacak.

TRT Haber
 

Etiketler: bakanlar kurulu toplantısı, MGK, milli güvenlik kurulu toplantısı
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