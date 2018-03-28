MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantı 4 saat 20 dakika sürdü.

Ana gündem maddesi Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları, Suriye'deki gelişmeler, Münbiç için ABD ile yürütülen müzakereler ele alındı.

MGK, Güney Kıbrıs Rum Yöneti'nin Doğu Akdeniz'de istikrarı zedeleyen doğalgaz arama çalışmalarını da değerlendirdi.

"Münbiç'teki teröristler uzaklaştırılmalı"

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklama şöyle:

- Terör örgütünün yeniden ülke içinde eylemlere yönelme ihtimaline karşı alınan tedbirlerdeki kararlılık vurgulandı.

- Münbiç'teki teröristler bir an önce uzaklaştırılmalı.

- Teröristler uzaklaştırılmazsa Türkiye burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmez.

- Fırat'ın doğusundaki teröristler için de aynı kararlılıktayız.

- Terör örgütünün Irak'taki faaliyetleri Irak Devleti tarafından önlenmeli, aksi halde bunu Türkiye engelleyecektir.

- Türkiye'nin yurt dışı operasyonları karşısında, aldığı tüm desteğe rağmen tutunamayan terör örgütünün, yeniden ülke içinde eylemlere yönelme ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması hususundaki kararlılık teyit edilmiştir.

- Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı davranışlarının takip ediliyor. Türkiye'nin menfaatlerinden asla taviz verilmeyecek.

Kaynak: TRT Haber

