Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.
MGK toplantısı saat 12.16'da başlamıştı.
Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.
MGK toplantısı saat 12.16'da başlamıştı.