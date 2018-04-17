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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.

Kaynak: AA

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