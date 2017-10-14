'Mezhep farklılıklarını kaşımak isteyenlere 'dur' diyeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Şimdi dünyanın size çok ihtiyacı var. Bu Anadolu irfanına, Anadolu İslam'ına çok ihtiyacı var. Hep beraber, bizi bir kez daha zor dönemlere sokmak için aramızdaki mezhep ve meşrep farklılıklarını, etnik kökenleri bir şekilde kaşımak isteyenlere 'dur' diyeceğiz. Onların sözlerine asla ve asla kulak asmayacağız." dedi.

Kurtulmuş, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Çilehane mevkisindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 54'üncü Ulusal, 28'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Ektinlikleri'nde yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"İslam coğrafyasında çalkantılar yaşandı"

Etkinliğin Türkiye'nin çok hassas bir dönemden geçtiği günlerde yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, İslam coğrafyasının ve yakın coğrafyanın neredeyse tamamında birtakım çalkantılar, kavgalar, gürültüler, cinayetler yaşandığına dikkati çekti.

"Tabiri caizse, bir asır önce konulan emperyal proje, bir asır sonra bütün teferruatıyla uygulanmaya çalışılıyor." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyanın insanları bir taraftan etnik kökenlerindeki farklılıklar, diğer taraftan mezhep ve meşrep farklılıkları dolayısıyla birbirlerine düşman edilmeye çalışılıyor. İşte sevgili canlar, bu güzel ülkenin, bu büyük medeniyetin çocukları olarak hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. Horasan erenlerinin, Anadolu erenlerinin, Anadolu irfan mektebi olarak asırlardır yaşattığı, Hacı Bektaş Velilerin, Hacı Bayram Velilerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Taptuk Emrelerin her birisinin toplumun genlerine bir gergef gibi işlediği bu irfan medeniyetini, bu güzel yolu yeniden diriltmek mecburiyetindeyiz. Temelinde sevgi, barış olan, insanları Yaradan'ın emaneti olarak gören bir büyük anlayışı yeniden inşa ve ihya etmek mecburiyetindeyiz."

"Bütün canların bir olduğunu dünyaya haykıracağız"

Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi dünyanın size çok ihtiyacı var. Bu Anadolu irfanına, Anadolu İslam'ına çok ihtiyacı var. Hep beraber, bizi bir kez daha zor dönemlere sokmak için aramızdaki mezhep ve meşrep farklılıklarını, etnik kökenleri bir şekilde kaşımak isteyenlere 'dur' diyeceğiz. Onların sözlerine asla ve asla kulak asmayacağız. Bu topraklarda hepimizin, bütün canların bir olduğunu, beraber olduğunu bütün dünyaya haykıracağız. Bizim yolumuz, irfan mektebinin yoludur. Bizim mektebimiz, Hacı Bektaşların mektebidir. Bizim yolumuz, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen anlayışın yoludur. Bizim yolumuz, toplumun en güçsüzü olsa da hakkının alınıp teslim edildiği adalet yoludur. Bu yoldan ayrılmayacağız ve yeniden inşa edeceğiz. İslam'ı ve insanlığı kirleten birtakım sözlerin üstünü örtecek, onlara asil duruşumuzla, birliğimizle, beraberliğimizle, irfan mektebinin o engin gönül zenginliğiyle cevap verecek, bir olacak, iri olacak, diri olacak ve inşallah hep beraber güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Etkinliklerin Orta Asya ve Balkanlara yaygınlaştırılması

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin daha fazla uluslararası hala getirilebileceğine işaret eden Kurtulmuş, bu konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ile görüştüğünü söyledi.

Numan Kurtulmuş, "Sayın Genel Başkan ve Belediye Başkanı ile de konuştuk. İnşallah, bir daha ki sene etkinlikleri biraz daha uluslararası hale getirmemiz lazım. Orta Asya'dan Balkanlara kadar Alevi, Bektaşi dedelerinin hepsini çağıralım. Hacıbektaş'ta onları ağırlayarak çok güzel bir Alevi, Bektaşi etkinliği olarak uluslararası hale getirelim. Bakanlık olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu yaparız." dedi.

Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, barış, hoşgörüye dayanan felsefesiyle Anadolu'da yaşayan insanların gönlünde taht kurduğunu belirterek, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.