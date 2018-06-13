Mevlüt Çavuşoğlu: Adil Öksüz henüz bulunmadı, yakalanırsa iade talebi yapacağız

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Sorumlusu" Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin'de örgüte ait bir evde saklandığı iddia edildi.

"Biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz"

Habertürk televizyonunda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iddia ile ilgili değişik dedikoduların olduğunu söyledi.

"Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya'daki yetkililerin evine gittiği bir olay değil. Biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz. Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. Değişik dedikodular çıkıyor, ABD'de olduğu da söyleniyor."

"Almanya olsun, ABD olsun bu hainleri bize vermelidir"

Çavuşoğlu, Öksüz'ün yakalandığı takdirde iade talebinde bulunacaklarını hatırlattı.

"Yakalandıktan sonra Almanya'yla tabi ki anlaşmamız var. Eğer yakalanırsa iade talebi yapacağız. Almanya Adil Öksüz'ü vermezse, FETÖ'yü vermeyen ABD durumuna düşer. Almanya olsun, ABD olsun bu hainleri bize vermelidir. Hem darbe girişiminde bulunacaksanız, ondan da sonra hesap vermeden elini kolunu sallayarak gezeceksiniz. Yunanistan bu kişileri vereceğini bize söylemişti. Yunan siyasetçilerin vermek istediklerini biliyoruz. Fakat Yunan yargısına Batı'dan çok ciddi baskı geldi. Yunanistan bize bunları vermezse, yarın bu tip konularda bizim tutumumuz da çok farklı olur. Bazı DHKP-C'lileri Yunanistan tutuklamıştı fakat bu darbeyle ilgili konularda farklı tutum gösterdiler."

Kaynak: TRT Haber