Metro ve tramvaylar en az yüzde 51 yerli malı ile üretilecek

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve il özel idarelerinin yapacağı metro, hafif raylı sistem, tramvay ve benzeri araçların asgari yüzde 51'i yerli malı ile üretilecek.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, yerli üretim ve alımlarla ilgili yapılacak ihale ve tedarik işlerinde yerli üretim ve hizmetlerin kullanımını sağlayacak teknik ve idari düzenlemelerin teşvik edilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması istenildi.

Konuya ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak: TRT Haber