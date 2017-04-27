Metin İyidil, darbecilerin polise teslim edilmesini istememiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianamede ifadesine yer verilen bazı tanıklar, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in, darbe karşıtı personel tarafından sabaha karşı gözaltına alınan darbecilerin polise teslim edilmesini istemediğini iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkında iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

İddianamede "müşteki" sıfatıyla alınan ifadesine yer verilen Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Tümen Disiplin Subayı Binbaşı Barış Dedebağı, o gece polislerle darbeye karşı mücadele ettiğini anlattı.

Dedebağı, sabah saatlerinde, beraberindeki polis ve rütbeli askerlere, "Ben, darbecilerin bulunduğu okul karargahına gidiyorum. Peşimden gelin. Tutuklamaları başlatıyoruz." dediğini, ilk anda 7 kişiyi İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdiğini, gözaltına alma ve teslim tutanaklarını imzaladığını ifade etti.

Bu gruptakilerin yarbay, binbaşı, üsteğmen ve başçavuş olduğunu bildiren Dedebağı, daha sonra "Elebaşları albaylar ve generaller nerede?" diye sorduğunu, kendisine bu kişilerin 2. Alay bölgesinde olduğunun söylendiğini belirtti.

"Ben Metin İyidil'i oyalarken çabuk bunları kaçırın' dedim"

Ancak bir kişinin, "Oraya gitme çünkü orada Korgeneral Metin İyidil var. Problem yaşarsınız." dediğini, kendisinin ise "İlk önce Metin İyidil'i anlamaya çalışacağım. Eğer darbeciyse onu da tutuklayacağım ve çatışacağım." dediğini belirten Dedebağı, şöyle devam etti:

"Oraya gittiğimde Metin İyidil, Kalaşnikofu hafif 45 derece açıyla bana gösterdi, niyetini belli etti. Ben de kendisine 'Komutanım sakin olun, sakin olun, durumu anlamaya geldim. Tümen komutanım sizin hakkınızda bana iyi şeyler söylemişti. Lakin şu an sizden de şüpheleniyorum, öyle değilseniz hakkınızı helal edin.' dedim. O da bana 'Oğlum ben de bu işlerle uğraşıyorum, salak mısın? Buradan polisi gönder. Polisi niye getirdin? O karargahta aldığın 7 kişiyi de polise verme, indir araçlardan.' dedi. Ben de yanlarına gidip polislere dönerek 'Tamam komutanım, şimdi emrediyorum.' dedim. Polislere de çaktırmadan 'Ben Metin İyidil'i oyalarken çabuk bunları kaçırın.' dedim. Metin İyidil en önde benim geldiğim araçta bulunan kurs tabur komutanı Fatih Çubukçu'yu gördü. Konuşma vesilesiyle onu araçtan indirdiler. Çubukçu'yu alayda tutuklu bulunan general ve diğer albayların yanına götürdüler. Metin İyidil'e 'Bunları sorgulayacağım, tümen komutanımı nereye götürdüklerini öğrenmeye çalışacağım.' dedim. O da bana 'Buyur, sorgulayabilirsin.' dedi. Yalnız bana bu darbecileri polise değil, Merkez Komutanlığına vermemi emretti."

"Darbecilerin yakalanmaya başlandığı sırada telefonla konuştular"

"Tanık" olarak ifadesi alınan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Çubukçu da olay tarihinde Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu Komutanı olan şüpheli Yarbay Erdal Yetim'i, 16 Temmuz sabahı gördüğünü belirtti.

Çubukçu, o sabah, darbecilerin tek tek yakalanmaya başlandığı sırada Yetim'in, cep telefonuyla Metin İyidil ile konuştuğunu aktararak, "Erdal Yetim, bu darbeci üst düzey hainlerin İyidil'in talimatı ile polislere verilmemesi gerektiğini söyledi." dedi.

İyidil'i, 16 Temmuz sabahı, üst düzey darbecilerin bulunduğu tabur binasının önünde gördüğünü aktaran Çubukçu, şunları kaydetti:

"Metin İyidil, üst düzey darbecileri polise teslim etmek istemiyordu. Barış Dedebağı ise polise teslim etmek istiyordu. Aralarında geçen konuşma sırasında Korgeneral Mehmet Faruk Şengün, Metin İyidil'in yanında bulunuyordu. İyidil de Şengün de sivildi. İyidil ile beraber Zırhlı Birliklere sivil bir araba ile geldiklerini duydum. Şengün, İyidil ile hareket ediyordu. Ayrıca İyidil, üst düzey darbecileri polise teslim etmeyip Merkez Komutanlığına teslim etmek istiyordu. Kendisi bu konuda ısrarcıydı. Benim kanaatimce bunda amaç, üst düzey darbecileri polise teslim etmeyip Merkez Komutanlığına verip serbest kalmalarını sağlamak olabilir. Ya da o anda bulundukları yer itibarıyla helikopterin rahatlıkla iniş kalkış yapılabileceği bir yer olduğundan bu üst düzey darbecileri helikopter ile kaçırmak olabilir."

Olay günü Zırhlı Birlikler Okulu Öğrenci ve Kurslar Taburu Tabur Karargah Takım Komutanı olarak görev yapan Astsubay İhsan Kaya da tanık olarak verdiği ifadede, darbe girişimi gecesinin sabahında Metin İyidil'i 2. Alay 1. Taburda bulunan, üst düzey darbecilerin olduğu bina önünde saat 08.30 sıralarında gördüğünü belirtti.

Metin İyidil'in, üst düzey darbecileri polise teslim etmek istemediğini belirten Kaya, İyidil'in, şüphelilerden Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu Komutanı eski Yarbay Erdal Yetim ile o gün birkaç kez telefonla konuştuğunu da kaydetti.