'Meteoroloji'nin yaptığı ikazlar dikkate alınmalı'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da dün görülen şiddetli yağışa ilişkin, "Bütün birimler ve vatandaşlar meteorolojinin yaptığı ikazları dikkate almalı." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da yaşanan yağışın doğal bir afet olduğunu, yağıştan özellikle Silivri, Üsküdar, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinin etkilendiğini belirtti.

Silivri'ye, temmuz ayı boyunca düşmesi gereken toplam yağış miktarının 3 katından fazlasının bir saat içinde düştüğünü bildiren Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yağış öncesi ilgili mercilere gereken uyarıları yaptığına dikkati çekti.

Bakan Eroğlu, "İstanbul'da yaşanan bu yağışlardan bir gün önce İstanbul ve çevresinde aşırı yağışların beklendiğini MGM yaptığı ikazlarla valilik, belediye, AKOM gibi gerekli yerlere iletmişti. Bu uyarılar sayesinde belki de can kayıpları yaşanmadı." ifadesini kullandı.

"Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'da da aşırı yağışlar görüldü"

İstanbul'da kısa sürede çok fazla yağış meydana geldiğine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Misal olarak Silivri'nin yıllık yağış miktarı metrekarede 654 kilogram iken 17-18 Temmuz'da bu ilçemize 134,5 kilogram yağış düştü. Aynı ilçemizde 1 saatte ölçülen yağış miktarı ise 101,4 mm olarak gerçekleşti ve bu durum en son 200 yıl önce görülmüştü. Aynı şekilde yıllık normal yağış miktarı 663,6 kilogram olan Üsküdar'a aynı tarihlerde 116,1 kilogram, normal yağış miktarı yıllık 849,7 olan Beykoz'a 99,1 kilogram yağış düştü. Yıllık yağışı ortalama 849,7 olan Sarıyer'de ise 17-18 Temmuz'da 91,4 kilogram yağış görüldü."

Eroğlu, 17-18 Temmuz tarihlerinde sadece İstanbul'da değil, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'da da aşırı yağış görüldüğüne dikkati çekerek, "Yıllık ortalama yağış miktarı 591,8 olan Çanakkale Bayramiç'te bu tarihler arasında metrekareye 163,6 kilogram yağış düştü. Bayramiç için bu oran 200 yılın rekoruydu. Bunun yanında Tekirdağ Hayrabolu'da 70 yılın rekoru kırılarak 116,5 kilogram, Kırklareli Babaeski'de ise 50 yılın rekoru kırılarak 116,1 kilogram yağış gerçekleşti." bilgisini aktardı.

Aşırı yağışların bazı bölgelerde devam ettiğini belirten Eroğlu, son 24 saatte Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Akçova Beldesi'nde metrekareye 118 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Derince ilçesi Karagöllü'de 63 kilogram, Kartepe Cengiz Topel'de 55 kilogram yağış gerçekleştiğini ifade eden Eroğlu, Zonguldak Karadeniz Ereğli ve Sakarya Kocaali ve Karasu'nun da fazla yağış alan yerler arasında bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da dere ıslah çalışmaları sürüyor

Bakan Eroğlu, ilgili bütün birimlerin ve vatandaşların meteorolojinin yaptığı ikazları dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu gibi meteorolojik olaylarda alınan tedbirler can ve mal kayıplarını en aza indirecektir. Ayrıca dere ıslahları ve dere yataklarının yerleşime açılmaması da bu gibi olaylarda zararı en aza indirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede DSİ Genel Müdürlüğünce İstanbul'da 6 adet derenin ıslahının tamamlandığını kaydeden Veysel Eroğlu, "Tamamlanan bu dere ıslahlarıyla 2 ilçe ve 6 bin 600 dekar alanı taşkın zararlarından koruduk. İnşaat safhasında 3 adet dere ıslah çalışması bulunan İstanbul'da ayrıca 5 adet proje ve planlama safhasında dere ıslah çalışmamız var." ifadelerini kullandı.