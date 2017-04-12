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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yarın için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde kar erimeleri de görülebilecek.

Sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler: doğu akdeniz, güneydoğu anadolu, doğu anadolu, kuvvetli yağış
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