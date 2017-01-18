Meteoroloji'den Ankara ve İstanbul'a uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batısı parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Isparta, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

5 ilde buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde gece ile sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi