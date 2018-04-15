Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Beykoz Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu kutlu davanın mensuplarına böyle bir tutku yakışır"

Hanım kardeşlerim önümüzdeki yerel seçimlerde kapı kapı dolaşarak bana 1994 seçimlerini hatırlatacaklar. Beykoz hep AK Parti'nin kalelerinden olmuş bir ilçedir. Son 16 yılda girdiğimiz tüm seçimlerde Beykoz hep yanımızda yer aldı. 16 Nisan halk oylamasında da Beykoz %53 destek ile yanımızda yer aldı. Sizler 16 Nisan'daki bu duruşunuzla demokrasiye sahip çıktınız. İnşallah 2019'daki seçimlerde de sizden destek bekliyoruz. Şimdi buradan siz dava arkadaşlarıma sesleniyorum. 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 2019'a kadar liselerden üniversitelere tüm üniversitelerde okuyan kardeşlerimizi kucaklamaya hazır mıyız ? Buna var mıyız? Beykoz'u İstanbul genelinde birinci yapıyor muyuz? Bu kutlu davanın mensuplarına böyle bir tutku yakışır.

"6 Mayıs'ta İstanbul Kongre'mizi yapacağız"

AK Parti olarak kongre maratonumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Biraz sonra Üsküdar'da son ilçe kongremizi yapıyoruz. 6 Mayıs'ta İstanbul Kongre'mizi yapacağız. Ardından da süratle büyük kongremizin hazırlıklarımızı yapacağız.

"Metal yorgunluğu gitti, yeni bir diriliş hareketi başladı"

AK Parti şimdi metal yorgunluğunu ne yaptı, üzerinden attı. Şimdi gençler, metal yorgunluğu gitti yeni bir diriliş hareketi başladı. Buna ne diyorum; bu bir diriliş müjdesidir diyorum. Her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyoruz.

"FETÖ yalan ve iftira üzerimize boca etmiştir"

Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ, bu alanı (sosyal medya) pervasızca, hoyratça, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir. Haftalar, aylar boyunca şişirilmiş hesaplar, sahte karakterler üzerinden itibar suikastleri düzenlemiş, yalan ve iftira üstümüze boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa FETÖ'nün tetikçilerinin hedefi olmuştur.

"Utanmadan FETÖ'nün linç kampanyasına destek oldular"

Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da meclis kürsülerini FETÖ'ye kiralayarak bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Hiç utanmadan, arlanmadan, zerrece yüzleri kızarmadan haftalarca FETÖ'nün linç kampanyasına destek oldular. Ana muhalefet ortalığa boca edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken, biz bu ahlaksızlığa prim vermedik. FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Erdoğan, partisinin Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Şahin Köktürk Spor Kompleksi önünde halka seslendi.

Üzerinde hassasiyetle durdukları bir dönemin yaşandığını belirten Erdoğan, "Şu anda şehitlerimizle beraber Afrin'deyiz, şehitlerimizle beraber tüm bu topraklardayız. Gazilerimizle beraber yürüyoruz. Ama şunu unutmayın, ne şehitler eksik olacak, ne gaziler eksik olacak. Hele hele bu değerler üzerinden şehitlerin eksik olması mümkün değil." dedi.

Kur'an-ı Kerim'den şehitlikle ilgili ayetler okuyan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bizler de 'Şehitler niye var?' demeyelim. Yanlış olur çünkü Sevgililer Sevgilisi'ne en yakın makam. Şu anda o yola çıkanları biliyoruz. Akif ne diyor, 'Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.' Biz Çanakkale'de böyle gürlemedik mi? Daha üniversitenin ilk yıllarında yola çıkan gençlerimiz Çanakkale'de şehit olmadı mı? Bu şekilde yola çıkan bu millet Çanakkale destanını yazmadı mı?

Öyleyse ben şimdi size tavsiye ediyorum; ne yapın yapın, muhakkak ama muhakkak Çanakkale'ye gidin. O şehitlerimizin kabristanlarını görün. Oraları görürsek ders alırız. Her yıl bakınız 24 Nisan'da Yeni Zelanda'dan, Avusturalya'dan ziyaretçiler geliyor, biliyor musunuz? Kime? Anzaklara geliyor. Anzaklara, orada verdiğimiz mücadelede hep şunu söylüyoruz: Ne işiniz vardı sizin burada, ta oralardan buraya niye geldiniz?' Niye olduğunu anlıyorsunuz, değil mi? Gazi Mustafa Kemal ne dedi? 'Siz de biz de burada aynı gaye için varız. Ama ayrıldığımız bir yer var. Buna rağmen sizi misafir olarak kabul ediyoruz. Şu anda siz, ev sahiplerinin aguşundasınız.' Böyle bir millet olur mu ya? Destanı biz yazdık ama şimdi onları da burada misafir ettik."

"Beykoz'a sahip çıkın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında kendisine "Tayyip Dede" diye seslenerek fotoğraf çektirmek isteyen bir çocuğa da konuşmasının ardından fotoğraf çektirebileceklerini söyledi.

Çubuklu'dan gelen vatandaşların da sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, Çubuklu'da geçmişte top oynadığını anlattı.

Çubuklu'dan gelen vatandaşları da konuşmasının ardından arka tarafa çağıran Erdoğan, "Ah ne günler geçirdik orada. Konuşacağız fakat ben de diyorum ki siz de Beykoz'a sahip çıkın. Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz ve inşallah Beykoz'umuza bugüne kadar yaptığımız hizmetleri aynen artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Geçen gün Küçüksu Çayırı'na geldiğini de anlatan Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile orada eski günleri hatırladıklarını belirtti.

Küçüksu'daki meşhur mısır kazanlarının yeniden kaynamasını isteyen Erdoğan, Küçüksu Kasrı'nın önündeki alanın da mesire alanı haline getirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altına otoparkımızı da yapalım. Orada park sıkıntısı var. Süratle bu yaza biz orayı yetiştireceğiz. Çünkü o mezbelelik alandan kurtulmamız lazım. Beykozlu oraya layık değil." dedi.

Gençliğinde Kasımpaşa'dan Beykoz'a pikniğe geldiklerini, Küçüksu'da da maçlarını yaptıklarını belirten Erdoğan, "Buraların çocuğu olmak kolay değil. Zaten arkamızdaki Paşabahçe Stadyumu'nun dili olsa da konuşsa. Ne günler geçirdik." ifadelerini kullandı.

Beykoz'daki tapu sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini izlemeye gelen bazı vatandaşların tapuyla ilgili yaşadıkları sorunları iletmeleri üzerine de bölgede tapuları dağıttıklarını söyledi.

Her şeyin hukuk içinde halledileceğini belirten Erdoğan, "Mahkemenin aleyhte karar verdiği şeyleri bizim düzeltmemiz mümkün mü?" dedi.

Vatandaşların, "Reis Çubuklu'ya sahip çık." sloganları üzerine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi birbirimizi aldatmaya gerek yok. Tapu senin elindeyse bal gibi de yaparsın. Tapusu olan, bırak müteahhidi. Müteahhide niye veriyorsun işini? Bu işe biz gerekirse Büyükşehir Belediyesi olarak gireriz, KİPTAŞ olarak bunu yaparız. Vermeyin müteahhitlere. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı burada. Ben talimatı kendisine veriyorum, KİPTAŞ eliyle bunları yapalım. Çünkü bir kısım müteahhitlere bunu verdiğiniz zaman her numarayı yaparlar.

Diğer konuya gelince, bazı yerlerde biliyorsunuz geçmişten oraların tapulu olan kişileri çıktı. Bu dağıtılan tapularla alakalı değil, dağıtılan tapularla ilgili olarak sizler rahatlıkla Büyükşehir Belediye Başkanım da burada talimatı kendisine veriyorum, bununla ilgili ilçe, Büyükşehir, KİPTAŞ üçlüsü olarak bu işi yaptıracağız. Kimsenin dolduruşuna gelmeyin, oyununa gelmeyin. Hele hele Bay Kemal'in oyununa hiç gelmeyin. O çünkü bu işlerden anlamaz. Onun anladığı tek şey var, SSK döneminde devlet hastanelerinin hepsini ne hale getirdiğini biliyorsunuz."

"Sen bu ümmeti parçaladın"

Beykoz denilince burada Karadenizli nüfusun ağırlıklı olduğuna işaret eden Erdoğan, kendisinin de Karadenizli olduğunu ancak ayrım yapamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben sizi yaratan Rabbimden dolayı seviyorum çünkü hepsini benim Rabbim yarattı. Onun için de biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. O zaman bizi kimse bölemez. Ne terör örgütleri bölebilir, ne şunlar, ne bunlar. İşte Fırat Kalkanı'nda bölebildiler mi? Afrin'de bölebildiler mi? Bak ne oldu şimdi. Afrin'de bugün itibarıyla 4 bin 187 teröristi etkisiz hale getirdik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de nereye kaçarlarsa kaçarlarsa ne dedim? 'İnlerine gireceğiz.' dedim. FETÖ'nün de inlerine girdik mi? Dünyanın değişik yerlerine kaçtılar. 80 taneyi dışarıdan topladık getirdik. Feto seni de getireceğiz, seni de getireceğiz. Er veya geç getireceğiz. Corç seni bir yere kadar saklar. Bir yerden sonra 'Bıktım senden.' der o da seni bırakır. Ondan sonra geleceksin. Çünkü sen bu ümmeti parçaladın, bu milleti parçaladın. Bu milleti parçalayana, bu kadar şehitlerimizin kanını biz yerde bırakmayacağız, hesabını soracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 4187 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/w74hHLUeSR pic.twitter.com/RxQWykPoGZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Nisan 2018

"Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Şimdi çok farklı bir yolculukta olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu yolculukta bizi bölmek isteyenlere biz fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından seçimler için çalışmalarını isteyen Erdoğan, "Çünkü bu seçimde ne var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Türkiye dönem değiştiriyor. İnşallah hayırlısıyla bu seçimle farklı bir döneme giriyoruz. Türkiye artık bir zihniyet değişimini yaşıyor. Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaktır. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde IMF'ye 23,5 milyar dolar borç olduğunu aktararak, 2013'te bu borcun sıfırladığını kaydetti.

"Sen olsa olsa Esed'e adamlarını göndermekten anlarsın"

Merkez Bankasının döviz rezervinin 2002'de 27,5 milyar dolar olduğunu, .şimdi ise bu rakamın 120 milyar dolara çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bak nereden nereye... Büyüyen bir Türkiye var. İhracat 36 milyar dolardı, şimdi 160 milyar dolar. Büyüyen bir Türkiye var. Şimdi bizim artık silahsız, insansız hava araçlarımız var, yer tespiti yapıyor, bir de silahlı insansız hava araçlarımız var. O da vuruyor. Bay Kemal, bunları tanıdın mı, bunları gördün mü? İş bilenin, kılıç kuşananındır. Şu anda bize ne dedi? 'Afrin merkezine girmeyin.' Ya sen kimsin? Nereye gireceğimizi, nerede bombaları patlatacağımızı sana mı soracağız? Sen olsa olsa Esed'e adamlarını göndermekten anlarsın. Sen adamlarını oraya gönder. Suriye'deki teröristlere Mehmetçiğimiz gitti. Kiminle? Özgür Suriye ordusuyla gitti.

Geçen gün Özgür Suriye Ordusunun komuta takımı bana geldi. Kiminle geldi? Bizim takımla geldi. Çok enteresan. Komutanlardan bir tanesi, vücudunda öyle mermiler almış. Dediler ki 'Bu büyük kahraman.' 'Ne oldu?' dedim, 'Midesi yok.' Dedim 'Aç bakayım.' Açtı tişörtünü, gerçekten ön taraf ameliyat vesilesiyle tabii dikişler, dikişler meğerse kalçadan yediği, omuzdan yediği kurşunlar... Ameliyatı bizim tarafta olmuş fakat iyileştikten sonra tekrar cepheye gitmiş. Kiminle beraber? Bizim Mehmetçiğimizle beraber yapmış bu mücadeleyi. Bay Kemal Özgür Suriye Ordusu için ne diyordu? 'Bunlar terörist' diyordu değil mi? Onun teröristleri kendisiyle adalet yürüyüşünde beraberdi. Omuz omuzaydılar biliyorsunuz. Ama Özgür Suriye Ordusu bizim Mehmet'imiz ile beraber niçin mücadele verdi? Oradaki mazlumlar için, mağdurlar için verdi. Biz buyuz ve bundan sonra da böyle yürüyeceğiz."

"Bizim işimiz size hizmet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir topluluğu karşısında görünce milletine olan inancının arttığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Halkıma olan inancım artıyor. Diyorum ki; 'Ya Rab, bize, bu millete hizmet imkanını verdiğin için sana hamdolsun. Ya Rab, 15 Temmuz gecesi 'Haydi meydanlara' dediğimiz zaman bu millet meydanlara dökülmedi mi? Döküldü. Türkiye'nin her yerinde 251 şehit verdik ama vatanımızı elimizden alamadılar, bölemediler, devletimizi ele geçiremediler. Hep beraber bunu yaptık. Bundan sonra da beraber yürüyeceğiz, inşallah Avrasya Tüneli ortada, Marmaray ortada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yanı başınızda, ortada. Bunları kim yaptı? Biz yaptık. Bundan önce böyle eserler var mıydı ya? İstinye-Çubuklu çalışıyor mu? Bu kadar basit şeyleri yapamadılar ya ama biz yaptık. Yapıyoruz, niye? Bizim işimiz size hizmet. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Biz bunu yaptık, yapıyoruz daha da yapacağız. Tabii bunlar bu meydanda saatlerce anlatsak bitmez. Yani ben size eğitimi, ulaşımımı, enerjiyi, adaleti mi, tarımı mı anlatayım... Anlatmakla bitmez. O zaman martta, kasıma hazırlanıyoruz değil mi? Var olun, sağ olun, Allah yar, yardımcımız olsun."

Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet ederek onlara satranç takımı hediye eden Erdoğan, daha sonra salona geçti.

Kaynak: AA