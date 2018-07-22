Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı.

Almanya Milli Takımı'nda 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan, 2010'da da dünya 3.lüğü yaşayan Mesut, kararını şu ifadelerle anlattı:

"Alman Futbol Federasyonu'nun ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı almak gerçekten çok zordu. Çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. 2009'dan beri başardıklarımın unutulduğunu ve artık bu takımda istenmediğimi hissediyorum. Bencil davrandılar ve beni politik propagandaya alet ettiler. Kazandığımızda "Alman" kaybettiğimizde "Göçmen" oldum. Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu."

Kaynak: TRT Haber, AA