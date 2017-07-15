'Mesajlı hiçbir şeyin mahkemede giyilmesine izin verilmeyecek'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ sanığının, "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelmesine ilişkin, "Çok bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyoruz, fakat işin arka planı soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. İhmali, kusuru olan kimse, onlarla ilgili ayrıca bir müeyyide uygulayacağız." dedi.

TRT canlı yayınında soruları yanıtlayan Bozdağ, Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında, sanıklardan birinin üzerinde "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazan tişörtle duruşmaya katılmasını değerlendirdi.

Cezaevi müdürü başta olmak üzere oradaki görevlilerin tümüyle ilgili hemen tahkikat başlattıklarını, tahkikatın henüz tamamlanmadığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cezaevinden verilen bir şey yok. Aile getiriyor, cezaevi yönetimi ona veriyor veya onun almak istediği bir şey varsa o oradan alıyor. Cezaevi yönetiminin böyle bir şey vermesi söz konusu değil. Çok bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyoruz, fakat işin arka planı soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. İhmali, kusuru olan kimse, onlarla ilgili ayrıca bir müeyyide uygulayacağız. Cezaevinde bundan sonraki süreçte, resim, işaret, yazı, mesaj içerikli hiçbir şeyin mahkemelere giderken giyilmesine artık izin verilmeyecek. Buna da bir kural getirilmiştir."

Yazar Sevan Nişanyan'ın açık cezaevinden kaçması

Adalet Bakanı Bozdağ, İzmir Şirince'de sit alanına ev yaptığı ve mühür bozduğu iddiasıyla yargılandığı iki ayrı davada hapis cezasına çarptırılan ve cezasının kalan bölümünü Foça Açık Cezaevi'nde çeken Yazar ve Dilbilimci Sevan Nişanyan'ın, cezaevinden kaçmasını da değerlendirdi.

Açık cezaevlerinde kapalı bir alan bulunmadığı için buradan kaçmanın da söz konusu olamayacağını vurgulayan Bakan Bozdağ, açık cezaevlerine ayrılanların belli aralıklarla izin hakkına sahip olduğunu anlattı.

Nişanyan'ın da bu izin hakkını kullanarak açık cezaevinden ayrıldığını, ancak dün sabah saat 09.00 itibarıyla açık cezaevine dönmesi gerekirken gelmediğinin tespit edildiğini aktaran Bozdağ, bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Nişanyan'ın arandığını bildirdi.

Şirince'de kendine ait araziye yaptığı 60 metrekarelik evin inşaatı, arazinin sit alanı olduğu gerekçesiyle iki kez mühürlenmesine rağmen evi tamamladığı gerekçesiyle yargılanan ve hakkında iki dava açılan Nişanyan hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının büyük bölümünü kapalı cezaevinde çeken Nişanyan, açık cezaevine ayrılmıştı.