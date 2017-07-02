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Buradasınız : » » Mersin'deki orman yangınıyla ilgili açıklama

Mersin'deki orman yangınıyla ilgili açıklama

Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz, "Yangını birçok noktadan çevirdik, rüzgar da kesildi. Böylece müdahalede büyük bir aşama katettik." dedi.

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Mersindeki orman yangınıyla ilgili açıklama

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Anamur ilçesinde devam eden orman yangınında rüzgarın kesilmesiyle müdahalede önemli bir aşama katettiklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Asmaca mevkisinde dün çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin gece boyunca çalıştığını söyledi.

Alevlerin dün rüzgarın da etkisiyle yayıldığını anımsatan Yılmaz, "Dünden bu yana tüm ekiplerimiz yoğun şekilde müdahale etti. Yangını birçok noktadan çevirdik, rüzgar da kesildi. Böylece müdahalede büyük bir aşama katettik." dedi.

Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Yılmaz, söndürme çalışmalarının 3 helikopter, 36 arazöz, 25 su tankı, 5 dozer, 4 greyder ile 200 orman işçisi ve 25 teknik elemanla sürdüğünü kaydetti.

Yılmaz ayrıca yangında can kaybı yaşanmadığını, yerleşim yerlerini de etkileyen bir durumun ortaya çıkmadığını dile getirdi.

Etiketler: mahmut yılmaz, mersin yangın, orman yangını
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